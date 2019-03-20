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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
20.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yıldırım’dan gençlere 24 saat ulaşım sözü

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Yıldırım’dan gençlere 24 saat ulaşım sözü

Dilekçe ve talep platformu change.org’da İstanbul’da toplu taşıma ulaşımının 24 saat kesintisiz olması için imza kampanyası başlatıldı.

Özellikle gençlerin destek verdiği kampanyada gece saatlerinde yaşanan ulaşım probleminin aşılması için İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarından taahhüt vermeleri istendi. Dilekçeye imza koyanların sayısı sosyal medyada düzenlenen kampanyalarla kısa sürede 30 bini aştı. AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, çağrıya kulak verdi. İstanbul’da ‘Kesintisiz ulaşım’ vizyonu kapsamında belediye başkanlığında İstanbul’da toplu taşıma araçlarıyla 24 saat ulaşımın hayata geçeceğini açıkladı. Metronun çalışmadığı saatlerde metronom araçların hizmet vereceğini söyledi.

‘İMAR SORUNUNUZ ÇÖZÜLMÜŞTÜR’

Yıldırım, dün seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’da bir dizi temasta bulundu. İlk olarak Avcılar ilçesinde Marmara Caddesi’ni ziyaret eden Yıldırım, AK Parti seçim standına uğrayıp kısa bir konuşma yaptı. Yıldırım, “Avcılar’a hizmetler artık Yıldırım hızıyla gelecek” dedi. Sırasıyla CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve DSP seçim standlarını ziyaret eden Yıldırım, partililere başarılar diledi. Yıldırım AK Parti ve MHP Avcılar ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Binali Yıldırım, Yeşilkent Mahallesi’ndeki mitingde, “20 yıldır sizin imar sorununuz var. Bu belediye çözdü mü? Kim çözer? Binali Yıldırım çözer. Binali Yıldırım sözü. İmar sorununuz çözülmüştür. Bu kadar açık, net söylüyorum” dedi. Yeşilkent’e 7 okul, 1 hastane ve karakol sözü veren Yıldırım, “Burada bağımlılık da bir problem. Gençlerimizi zehirliyorlar. Bunların da canını okuyacağız. Karakolumuzu da kuracağız. Gençlerimizi bu beladan koruyacağız” diye konuştu.
Esenyurt Yeni Belediye Meydanı’ndaki Toplu Açılış Töreni’nde Esenyurt’a birçok hizmet kazandıracaklarını anlatan Yıldırım, “Esenyurt’a metro geliyor. Hem 1 tane değil, 2 tane birden geliyor. Esenyurt-Mahmutbey Metrosu’nu bu sene sonunda açıyoruz. Diğeri Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı. O daha sonra yapılacak. O da Esenyurt’tan geçiyor. Yani bütün yollar Esenyurt’a çıkıyor” dedi.

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