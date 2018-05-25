Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yıldırım'dan flaş sözler: Kaynağını biliyoruz

    Yıldırım'dan flaş sözler: Kaynağını biliyoruz

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 20:08 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım AK Parti İzmir milletvekili adayları tanıtım toplantısında "Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım ayrıca İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adının “Ekrem Pakdemirli Havalimanı” olacağını açıkladı.

    İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

    "Bugünlerde Türkiye ekonomisine yönelik yalan yanlış iddialarla vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Bunların değirmenine su taşımaya çalışanlar var.

    Ama şunu herkes bilsin. 2008’de, 2009’da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye’yi teğet geçtiyse bugünlerde ABD’de meydana gelen olayların bizim ekonomimiz de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerinde. Dolayısıyla bu krizler bizim alışık olduğumuz krizlerdir.

    Tekrar ediyorum; kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nerden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparsa yapsınlar içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum başaramayacaksınız.

    Hükümetimiz aldığı tedbirlerle reformlarla Türkiye büyüme yönünde emin adımlarla yürümeye devam ediyor."

    YENİ HAVALİMANININ ADI EKREM PAKDEMİRLİ HAVALİMANI

    İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ikinci pist yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım ayrıca İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adının “Ekrem Pakdemirli Havalimanı” olacağını açıkladı.

     

     

     

    Etiketler: ekonomi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri