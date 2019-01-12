Yıldırım’dan ev ziyaretleri
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı.
Yıldırım, Cuma namazının ardından önce bir kafeye gitti, burada gençlerle sohbet etti, daha sonra Ataşehir’de çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu. Naci- Hatice Canruh çiftinin evine misafir olan Yıldırım kendisine ikram edilen Madımak yemeğinden yedi. Daha sonra Murat-Seda Koçak çiftinin evini ziyaret eden Yıldırım, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım’a AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı olan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem eşlik etti.
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