Yıldırım’dan Çankaya Köşkü açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından dün bazı gazetelerde ‘Cumhur İttifakı’ adayı Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’nden taşınacağı yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama geldi.
Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’nde hiçbir zaman oturmadığı ve görev süresince Başbakanlık Resmi Konutu’nu kullandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Bazı yazılı basın organlarında yer alan ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Binali Yıldırım’ın ilk işi Çankaya Köşkü’nden taşınmak olacak’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmamıştır.
Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince ‘Başbakanlık Resmi Konutu’nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır.”
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