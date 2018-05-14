Yıldırım’a sürpriz görev

BAKANLARIN DURUMU

Tüm bakanların milletvekili adaylığı için başvurmuş olmaları, hepsinin milletvekili yapılacağı anlamına gelmiyor. Kulislere göre liste dışında kalan bakanların bir kısmı, yeni kabinede yer alacak. Yeni sistemde bakanlar milletvekili olmayacağı için, bu isimlerden bazıları bakan olarak değerlendirilecek. Bir kısmı ise Cumhurbaşkanlığı’nın yeni teşkilat yapısında danışman olarak rol alacak.

Başbakan Binali Yıldırım’ın bundan sonraki süreçte hangi görevi alacağı en çok konuşulan konuyu oluşturdu. Yıldırım’ın cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağı konuşulsa da yeni dönemde, aktif rol almak istemediği iddiaları ortaya atıldı. Son günlerde Yıldırım’ın daha çok temsil görevi olarak anılan TBMM Başkanlığı için adının geçtiği belirtiliyor. TBMM Başkanlığı için bir başka senaryo da Meclis yapısının zorunlu kılması durumunda, MHP’ye verilebileceği oldu.

Yeni sistemin ilk kabinesinde yeralan tüm bakanların görev süresi aynı olmayacak. Bazı bakanlar, 9 ay sonra belediye başkanlığında değerlendirilecek. Bu ilginç iddiayı ortaya atanlar, “Bu isimleri bakanken belediye başkanı adayı yapmak, o kentin seçmeni üzerinde büyük etki yaratır. Olası kabineden bazı isimler, yerel seçim için görevi bırakacaklar” diyor.