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    Yıldırım'a şeref madalyası

    Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    14.07.2018 - 01:03 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen törenle TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a hizmet sürecinde gösterdiği üstün başarısından dolayı Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

    Erdoğan, törende şunları söyledi: “Bu madalya, devletimizin bekası, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için üstün başarı gösterenlere veriliyor. Kadim yol ve mesai arkadaşım Binali Bey’e ülkemize yaptığı hizmetler sebebiyle şükranlarımı sunuyorum. Bu madalyanın bir başka gayesi de vatanına, imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet ehlini, yeni projeler, eserler, çok daha büyük sorumluluklar için teşvik etmektir. Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir.

    Binali Bey ile 40 yıllık dostluğumuz pek çok imtihanı başarıyla atlatmıştır. Üstesinden geldiğimiz her badire, paylaştığımız her acı ve sevinçle dostluğumuz daha da perçinlenmiş, çelikleşmiştir. 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Üstlendiği her vazifeyi, deruhte edilen her görevi ehliyet, liyakat ve prensiplerine sadakatla en güzel şekilde yerine getirdi.”  

    Yıldırıma şeref madalyası
    Duygulu anların yaşandığı törende Ylıdırım’ın zaman zaman gözleri doldu.

    YANINIZDA OLACAĞIM
    TÖRENDE Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektubu okuyan TBMM Başkanı Yıldırım şunları söyledi: “Erzincan’ın Refahiye kazasından, Kayı köyünden Bahar Hanım ve Topal Dursun’un evladı Binali Yıldırım olarak, böyle bir sorumluluğu sizinle beraber üstlenerek ülkeme ve milletime hizmet yapabildiysem, benim için en büyük mutluluk budur. Şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanım, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir. Zor zamanlarda, iyi günlerde de hep yanınızda olmaya, sizinle beraber yol yürümeye, yol arkadaşı olmaya devam edeceğim.”

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
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