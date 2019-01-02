Yıldırım'a 'istifa' tepkisi: ‘Fiili Anayasa ihlali’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmemesini Meclis gündemine taşıdı. Özel, “Derhal istifa ederek fiili anayasa ihlaline son vermeyi ve demokrasi tarihine sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.
CHP’li Özel, TBMM Başkanı Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Anayasa’nın 94. maddesinde tanımlanan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı, başkanvekilleri üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında meclis tartışmalarına katılamazlar, oy kullanamazlar” hükmünü anımsattı. Özel, Yıldırım’a şu soruları yöneltti:
‘KARA LEKE’
“29 ve 30 Aralık’ta katıldığınız toplantılar parti faaliyeti olduğuna göre ve 29 Aralık günü belediye başkan adaylığınız açıklandığına göre, bu iki toplantıya katılmanız, Anayasa’nın 94’üncü maddesini çiğnemek değil midir? Seçimlerin eşit, adil ve şeffaf bir şekilde yapılması ilkesine karşın, Meclis Başkanlığı unvanını ve bu makamın getirdiği olanakları kullanarak, bir yerel seçim yarışına katılmak, bu ilkeyle bağdaşmakta mıdır? TBMM Başkanlığı öncesi yürüttüğünüz Başbakanlık görevini tamamlarken, ‘Koltuk elimde kaldı’ ifadesini kullanmıştınız. Meclis Başkanlığı koltuğu elinizden gitmesin diye mi böyle bir tavır içindesiniz? Bu soru önergesindeki sorulara yanıt vermek yerine, derhal istifa ederek fiili anayasa ihlaline son vermeyi ve demokrasi tarihine sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?”
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