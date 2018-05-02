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    Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan'ın adaylık başvurusunu birlikte yapacak

    ANKARA (AA)
    02.05.2018 - 19:03 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile cuma günü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ye gidecek. 

    Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye cuma günü saat 11.00'de başvuru yapacak. 

    Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti. 

     

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    Etiketler: Binali Yıldırım , Devlet Bahçeli , Recep Tayyip Erdoğan , son dakika , haber , gündem
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