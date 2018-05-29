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    Yıldırım: Terör Türkiye'nin gündeminden çıktı

    Hürriyet Haber
    29.05.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yıldırım Siirt'te "Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız geleceğe bakıyor, dağa bakmıyor. Çünkü dağda gözyaşı, zulüm var" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım, Siirt mitinginde konuştu. ıldırım'ın açıklamaları özetle şöyle: "Bölücülüğe, teröre, kardeş kavgasına asla müsaade etmedik! PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz. Her bölgeye hizmet götürdük. Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız geleceğe bakıyor, dağa bakmıyor. Çünkü dağda gözyaşı, zulüm var. Bugün terör, Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Artık evlatlarımızı kandıramıyorlar. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil, mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi. Birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Zalimler karşısında dimdik duracağız

    Siirt Üniversitesi'ne tıp fakültesi kurduk. Artık doktorlar Siirt'te yetişecek. Siirt Havalimanı'nı tamamen yeniliyoruz. Yaz kış, iyi havada kötü havada artık uçak inişi olacak, havaalanı açık olacak."

    Etiketler: Başbakan Yıldırım , gündem
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