Yıldırım sürpriz yaptı, Nikah şahidi oldu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy’de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı. Yıldırım, daha sonra Nuri Pakdil Nikah Sarayında gerçekleşen Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftine sürpriz yaparak nikah şahitliklerini yaptı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de seçim çalışmalarını sürdürdü.
Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Eski Edirne Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Yıldırım, bir esnafın çay ikram talebi üzerine dükkana girerek çay içti. Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çekme talebini geri çevirmeyerek öz çekim yaptı.
Yıldırım, Arnavutköy’de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına da katıldı. Yıldırım, daha sonra Nuri Pakdil Nikah Sarayında gerçekleşen Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftine sürpriz yaparak nikah şahitliklerini yaptı.
MHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gelen Yıldırım'ı burada toplanan partililer alkışlarla karşıladı. Yıldırım, daha sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.
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