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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ İSTANBUL, DHA
20.03.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Yıldırım, Sancaktepe'de okul temeli attı

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Yıldırım, Sancaktepe'de okul temeli attı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde 72 derslikli okul temel atma törenine katıldı.

Seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, kanaat önderleriyle buluştuktan sonra Yenidoğan Mahallesi'ne geçerek 72 derslikli okulun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Taşa toprağa yapılan yatırımın bir ömrü var. Ancak insana yapılan yatırım nesilden nesile devam edecek. Türkiye eğitimli insanların omuzunda yükselecek. Yaşımız ne olursa olsun, mutlaka öğreneceğimiz bir şeyler var. Çünkü hepimiz bilmediklerimizin cahiliyiz.

Yıldırım, Sancaktepede okul temeli attı

Beşikten mezara kadar öğrenme diye bir şey var. Eskiden kitap okumak, yazmak yetiyordu. Şimdi internet ve bilgisayar okur-yazarlığı diye bir şey var. Çünkü hayatlarımızda artık cep telefonları var. Eskiden torunlar dedelerinden, ninelerinden öğrenirdi. Şimdi evlatlarımız bize öğretiyor. Devir değişti. Onlar bu işleri daha iyi biliyor. Onlar yeni çağın dilini bizden daha iyi biliyor. Temelini attığımız bu okullar, onların  zihin dünyasını da geliştirecek. İnternetten haberleşmeye ülkemiz önemli mesafeler kat edecek" dedi.
Yıldırım, Sancaktepede okul temeli attı

Yıldırım, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Eğitim kötü niyetli, karanlık emelleri olanların elinde nasıl bir silaha dönüştüğünü gördük değil mi. 15 Temmuz'da bu alçaklar, asker kılığına girerek tankla tüfekle milletin üzerine ateş ettiler. Ama o akşam bir olduk beraber olduk, kahraman olduk, bayrağımız inmedi, ezanlar dinmedi ve alçaklara hak ettiği dersi verdik."

"YILDIRIM HIZIYLA METROYU SANCAKTEPE'YE GETİRECEĞİZ"

Yıldırım, "İstanbul'u parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız. İlk işimiz yıldırım hızıyla metroyu buraya getirmek Sancaktepelileri Üsküdar'a, Mecidiyeköy'e, Havalimanı'na, Kartal'a ve Bostancıya metro ile taşımak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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