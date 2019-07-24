Yıldırım: Olumlu konulara odaklanalım
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da dün düzenlenen Türk- Amerikan İş Geliştirme Konseyi toplantısında “Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelişmesi için olumlu gündem üzerine odaklanmamız lazım” mesajı verdi.
Konseyin onur azası olan Yıldırım, toplantıda eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile bir araya gelirken, üyelere konuşmasında da özetle şunları söyledi:
“Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelişmesi için olumlu gündem üzerine odaklanmamız lazım. Bugünlerde ilişkilerimizde inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz. Ancak bize düşen farklı gündemlerle olumlu konuları ele alarak bunlar üzerinden daha fazla gayret göstermek. Bugünkü toplantının amacı da bu. Bunların sayılarını arttırmamız lazım. Eğer karşılıklı yatırıma daha çok zaman ayırırsak o zaman diğer konuda olumsuz gündem iki ülkede de toplumların daha az ilgilendiği şeyler haline gelir. Yani Türkiye’de, Amerika’da S-400’lerin, F-35’lerin, NATO üyeliğinin veya Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının olup olmaması konularının yerine Türkiye ve Amerika arasında ticaret hacmi nasıl 19 milyardan 100 milyar dolara çıkıyor, hangi Amerikan şirketleri hangi Türk şirketleri ile ortaklık yapıyor ve bu ortaklıklar bölgemizde üçüncü ülkelere nasıl fayda sağlıyor; bunları konuşabilirsek o zaman ilişkilerimizin daha da gelişmesine büyük katkı sağlamış oluruz. Aynı zamanda bölgesel güvenliğe ve bölgesel huzura katkı sağlamış oluruz.”
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