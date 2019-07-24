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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yıldırım: Olumlu konulara odaklanalım

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Yıldırım: Olumlu konulara odaklanalım

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da dün düzenlenen Türk- Amerikan İş Geliştirme Konseyi toplantısında “Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelişmesi için olumlu gündem üzerine odaklanmamız lazım” mesajı verdi.

Konseyin onur azası olan Yıldırım, toplantıda eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile bir araya gelirken, üyelere konuşmasında da özetle şunları söyledi:

“Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelişmesi için olumlu gündem üzerine odaklanmamız lazım. Bugünlerde ilişkilerimizde inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz. Ancak bize düşen farklı gündemlerle olumlu konuları ele alarak bunlar üzerinden daha fazla gayret göstermek. Bugünkü toplantının amacı da bu. Bunların sayılarını arttırmamız lazım. Eğer karşılıklı yatırıma daha çok zaman ayırırsak o zaman diğer konuda olumsuz gündem iki ülkede de toplumların daha az ilgilendiği şeyler haline gelir. Yani Türkiye’de, Amerika’da S-400’lerin, F-35’lerin, NATO üyeliğinin veya Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının olup olmaması konularının yerine Türkiye ve Amerika arasında ticaret hacmi nasıl 19 milyardan 100 milyar dolara çıkıyor, hangi Amerikan şirketleri hangi Türk şirketleri ile ortaklık yapıyor ve bu ortaklıklar bölgemizde üçüncü ülkelere nasıl fayda sağlıyor; bunları konuşabilirsek o zaman ilişkilerimizin daha da gelişmesine büyük katkı sağlamış oluruz. Aynı zamanda bölgesel güvenliğe ve bölgesel huzura katkı sağlamış oluruz.” 

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