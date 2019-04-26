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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 21:33, Son Güncelleme:

Yıldırım nikahı nedir? Yıldırım nikahı nasıl kıyılır?

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Yıldırım nikahı nedir? Yıldırım nikahı nasıl kıyılır?

Evlilik hazırlığında olan ve söz, nişan ve kına gibi süreçleri atlamak isteyen bazı çiftler yıldırım nikahı uygulamasından faydalanmak istiyor. Günümüzde hızlı nikah kıydırmak isteyenler, nikah dairelerine başvurularda bulunarak 2 veya 3 gün için evlilik işlemini gerçekleşebiliyor. Peki, yıldırım nikahı nasıl kıyılır ? Yıldırım nikahı nedir? İşte, o konu hakkında merak edilenler.

Eskiden medeni kanunda evlenme beyanı olmadığından dolayı, belgelerin doğruluğunun araştırılması ve kontrolü sırasında, bağlı olunan ilin muhtarlık ya da evlendirme dairelerinde kağıtlar 15-20 gün kadar süre bekletilirdi. Bu durumda sürenin kısaltılmasını isteyen çiftler talep ettikleri takdirde doktor raporu ve mahkeme kararıyla yıldırım nikahı kıyılırdı. İşte, yıldırım nikahı ile ilgili bazı bilgiler.

YILDIRIM NİKAHI NASIL KIYILIR?

Geçmiş zamanlarda evlilik beyanındaki sürenin uzamasından dolayı, 15-20 günlük belge süresi kısaltılarak, gerekli onaylama işlemlerinin tamamlanmasıyla yıldırım nikahı gerçekleştiriliyordu. Fakat günümüzde askıda kalma olmadığı için yıldırım nikahı mevzuattan çıkarıldı ve sadece hızlı nikahlar için söylenen bir isim olarak kaldı. Yani şuan da evlat teslim edilir edilmez nikah kıyma gibi bir işlem bulunmuyor. Artık mevzuatta "yıldırım nikahı" diye bir olgu yok. Yıldırım nikahı ve diğer nikah işlem ve başvuruları aynıdır. Belgeler tamamlandığı taktirde 2-3 gün içinde nikah işlemi yapılabilmektedir.

EVLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Bağlı olduğunuz belediyeden nikâh günü alabilmeniz ve bugünü erken bir tarihe ayarlamanız sizin elinizde. Bunun için ilk adım olarak, eşiniz ile birlikte Belediye Hizmet Masaları'na başvurmanız gerekiyor. Nikâhınızı nikâh dairesinde veya ek bir ücret karşılığında nikâh memurunu organizasyon mekânına çağırarak gerçekleştirebiliyorsunuz.

EVLİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri

- Resimli ikametgâh belgesi

- 7 adet vesikalık fotoğraf

- Çiftlerden biri yabancı uyruklu ise Türkiye'de bağlı bulunduğu konsolosluktan bekar olduğuna dair belge. (Türkiye'de konsolosluğu bulunmayan yabancılar için bu belge Ankara'da bulunan Dışişleri Bakanlığı'ndan alınabilir.)

- Çiftler tamamladıkları evrakları Belediye Yazı İşleri'ne getirdiklerinde, oradan kendilerine sağlık formu veriliyor. Herhangi bir sağlık ocağından gerekli kontroller yapıldıktan sonra, sağlık raporu da tekrar yazı işlerine teslim edilerek istenilen tarihe nikâh günü alınıyor.

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