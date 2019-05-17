Yıldırım 'lütfen bunu not edin' dedi ve muhtarlara telefon numarasını verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYıldırım 'lütfen bunu not edin' dedi ve muhtarlara telefon numarasını verdi
GeriGündem Yıldırım 'lütfen bunu not edin' dedi ve muhtarlara telefon numarasını verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
17.05.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

Yıldırım 'lütfen bunu not edin' dedi ve muhtarlara telefon numarasını verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yıldırım 'lütfen bunu not edin' dedi ve muhtarlara telefon numarasını verdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'nda konuşan Yıldırım, muhtarı seçilmiş, emanet taşıyan, ihtiyaç ve irade sahibi olarak tanımladı.

Yasakların, vesayetin hakim olduğu zamanlarda "Artık muhtar bile olamaz." manşetlerini atanların ne dediklerini bilerek, o manşetleri attıklarını ifade eden Yıldırım, "Vesayetçiler milleti vekil saymadılar. 'Sizin ihtiyaçlarınızı, idarenizi tanımıyoruz.' diyorlardı ama milletimiz iradesine sahip çıktı ve 'Muhtar olamaz.' dedikleri adam, Türkiye'nin lideri, cumhurbaşkanı oldu. Türkiye bizimle büyüdü, liderimizle büyüdü. Bu destanın mimarı İstanbul'dur, İstanbul'un muhtarlarıdır." diye konuştu.

Yıldırım lütfen bunu not edin dedi ve muhtarlara telefon numarasını verdi

İstanbul'un şehirlerden bir şehir olmadığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Biliyoruz ki her şey onun demesiyle olur. Biz insanlara düşen gayret etmek, emek sarf etmek ve ter dökmektir. İstanbul çatışma, ayrışma değil, huzur ve mutluluk istiyor. 'Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır.' diyen Fatih Sultan Mehmet'in hedeflerini gerçekleştirmekten başka bir muradımız yok. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek."

Mega projelerin merkezi İstanbul'da yapacakları çok işleri olduğunu dile getiren Yıldırım, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eser kazandıklarını anlattı.

Yıldırım lütfen bunu not edin dedi ve muhtarlara telefon numarasını verdi

Binali Yıldırım, İstanbullular ve muhtarların da desteğiyle İstanbul'u dünyada marka şehir yapmaya azmettiklerini ve karar verdiklerini belirterek, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Muhtarların düzenli olarak külliyede toplandığını, doğrudan muhtarların görüş ve isteklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini aktaran Yıldırım, "İşte demokrasinin güzelliği bu. İşte milletin sesine kulak vermenin adı bu. Sevgili muhtarlar, birlikte beraber yürüyerek, umudu büyüteceğiz, huzuru çoğaltacağız ve İstanbul'da yaşayan 15 milyon kardeşimizin hayatını kolaylaştıracağız. Kibirle, gururla, kin ve nefret diliyle siyasetten medet umanlardan olmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum." diye konuştu.

"Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız." diyerek muhtarlara seslenen Yıldırım, kendi telefon numarasını ekranda gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Eylül Yağlıkara cinayeti davası... Mahkeme Başkanı'nın bu sorunu yanıtlayamadı

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Tüyler ürperten ifade ortaya çıktı: Siyanürü "1, 2, 3 fondip" diyerek içirmiş

Görür görmez makam aracını durdurdu