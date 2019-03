Yıldırım: Kruvaziyer limanı ile yılda 800 bin turist hedefliyoruz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’a kurulacak iki kruvaziyer limanı ile yılda 800 bin turist hedeflediklerini ifade etti. İstanbul’un şu anda yıllık 232 milyar dolar olan yıllık gelirini 5 yıl sonunda yaklaşık 75 milyar dolar büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, “75 milyar dolar, her yıl ortalama 15 milyar dolarlık gelir artışı anlamına geliyor. Turizm de bu gelir artışında önemli bir yer tutacak. Bir turist ortalama 650 dolar harcama yapıyor. Oysa ki kruvaziyer ile gelen turistin harcaması 2 bin ile 5 bin dolara tekabül edecek” dedi





EN ÇOK GÖRÜLMEK İSTENEN 5. ŞEHİR



Paris, Londra, New York gibi kentlerin nüfusunun yaklaşık iki katı turist ağırladığını ve turizmden önemli bir gelir elde ettiklerini ifade eden Yıldırım, “İstanbul 13.5 milyon turist ağırlıyor. Bizim hedefimiz 5 yılın sonunda bu sayıyı 22 milyona çıkarmak. Özellikle daha fazla para harcayan gelir grubu yüksek turistleri hedefliyoruz. İstanbul, doğası, tarihi ve coğrafik özellikleriyle muhteşem bir şehir. Bunu yabancılar da biliyor. Bu kent dünyada görülmek istenen şehirler arasında 5. sırada yer alıyor. Aslında her şey hedefe uygun. Bizim yapmamız gereken şey ise turist ile İstanbul’u buluşturmak. Planlarımızı da buna göre yaptık” dedi.



İSTANBUL EKONOMİSİNE YILDA 1 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK



Yenikapı’da yapılacak olan kruvaziyer limanına binlerce yolcu taşıyan 8 geminin aynı anda yanaşabileceğini anlatan Binali Yıldırım, “Bir turist normalde 650 dolar harcarken, kruvaziyer turisti 2000 ile 5000 dolar arasında harcama yapıyor. Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı İstanbul ile tamamen bütünleşmiş, parklar ve kültürel etkinliklerle çevrili, dünyanın en ünlü anıtlarından birinin yakınında yapacağız. Bu liman, kentin yeni ve etkileyici bir parçası olacak. Kruvaziyer limanı sayesinde İstanbul’un turizm hedeflerine daha da yaklaşılacak. Her yıl 500 bin üst gelir grubu turistin giriş yapacağı Yenikapı Kruvaziyer Limanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla birlikte hayata geçirilecek. Yenikapı’ya aynı anda 8 gemi yanaşabilecek. 700 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek ve doğrudan 1.500, dolaylı 49 bin kişiyi istihdam edecek liman, İstanbul ekonomisine yılda 1 milyar dolar katkı sağlayacak. Binlerce turist Yenikapı’dan kente dağılacak. Taksiye binecekler, alışveriş yapacaklar, yemek yiyecekler. Bu para İstanbul’da dolaşacak ve ekonomiye katkı yapacak” diye konuştu.





SURİÇİ AÇIK HAVA MÜZESİ OLUYOR



Tarihi yarımadanın yoğun turist akımına hazırlanacağını ifade eden Yıldırım, İstanbul’un kalbi olan Suriçi’nin tarihin ve medeniyetin yaşayan açıkhava müzesi olacağını söyledi. Yıldırım şunları söyledi:



"Tarihi yarımada sokakları, mimari anıtları, şehrin hafızasında yer etmiş mekanlar geleneğine uygun düzenleme ile İstanbul’un kadim kültürünü, kokusunu ve rengini geleceğe taşıyacak. Kişilikli ve kimlikli bir yaşayan şehir merkezi, geleneksel sanatlarımızla modern çizgileri buluşturacak. Suriçi’nde Süleymaniye’den başlayarak Tarihi Yarımada’da ve İstanbul’un tamamında bir mimari kültür dönüşümü ve tarihsel restorasyon seferberliği başlatılacak.”



FUAR TURİZMİNDEN 7.5 MİLYAR DOLAR



Fuar ve kongre turizmine de özel önem vereceklerini sözlerine ekleyen Binali Yıldırım, “Fuarlar, normal turist harcamalarına göre iki kat fazla harcama yapan ziyaretçileri ağırlıyor. Bu, şehir ekonomisine yüzlerce milyar dolarlık katkı yaparken aynı zamanda fuar ortamının sağladığı etkileşimle hem şehrimiz hem de ülkemiz için onlarca milyar dolarlık ticaret hacmini tetikliyor.İstanbul’daki ticaret hacmini ve istihdam alanlarını artırma hedefimiz doğrultusunda en önemli projelerimizden biri Atatürk Havalimanı’nın arazisine kurulacak 11 milyon metrekarelik Millet Bahçesi içinde bir fuar ve kongre merkezi oluşturmak” dedi.



Avrupa’nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay almak ve İstanbul’da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alanın, 60 yeni fuara zemin hazırlayacağını her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona yakın ziyaretçi ağırlayacağını belirten Yıldırım, “Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak. Fuarlar, ihracata yüzde 20 oranında katkı yapıyor. İhracatımızın 35 milyar doları bu fuarlarla sağlanıyor. Yeni fuar alanlarımızla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9.5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek olunacak. 400 milyon lira harcamayla kurulacak fuar, doğrudan 3.300 kişiye dolaylı olarak da 26 bin kişiye iş sağlarken kent ekonomisine de yılda 9 milyar lira katkı sağlayacak” açıklamasını yaptı.



PENDİK FUAR VE KONGRE MERKEZİ



Sabiha Gökçen Havalimanı sayesinde fuar ve kongre turizmi hedefinin Anadolu Yakası misyonunu ise Pendik Fuar ve Kongre Merkezi’nin sağlayacağını anlatan Yıldırım, “Pendik Fuar Merkezi’nde her yıl 1 milyonu yabancı olmak üzere 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlanacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 1.5 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.Pendik’te 429 bin 270 metrekare alan üzerinde 16 salon ve tamamlayıcı hizmet bölümleri şeklinde tasarlanacak fuar ve kongre merkezi, geleceğimiz İstanbul’un ekonomisinde önemli yer tutacak, her sektörde yeni iş ve istihdam alanları açacak” dedi.



İSTANBUL’UN BİTKİLERİNİ İSTANBUL’UN ÇİFTÇİLERİ ÜRETECEK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin park ve bahçelerindeki süs bitkilerini 3 bin 947 İstanbullu çiftçi ürettiğini belirten Yıldırım, “Gelecek 5 yılda “Yeşil İstanbul” kapsamında yapılacak Yeşil Ağ projesiyle yeşil alanların 55 milyon metrekare artmasıyla süs bitkileri ve peyzaj ürünleri ihtiyacı artacak. Yeni süs bitkilerini Silivri, Şile, Eyüpsultan ve Çatalca ilçelerindeki çiftçiler üretecek. Sera naylonu ve sulama suyu ücretsiz tedarik edilecek. Böylelikle 4 bin yeni aile İstanbul’un süslerini, peyzaj bitkilerini üretecek” dedi.



"KREŞ OLMAYAN MAHALLE KALMAYACAK"



İstanbul’un en önemli sorunlarından biri olan kreş problemini öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Binali Yıldırım, “39 ilçede 961 mahallenin tamamını taradık. Kreş olmayan tüm mahalleleri belirledik. Annelerin iş gücüne katılımını artırmak, çalışan ailelerin çocuklarına kaliteli bir eğitim verilmesi ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için İstanbul’un 300 mahallesinde 955 kreş açılacak. Böylece bu mahallelerdeki 0-4 yaş arası 577 bin 370 bebek de kreş hizmetinden faydalanabilecek. Ayrıca ev hanımları için de projelerimiz var. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan ev hanımlarının ürünlerini satabilmeleri için bir web sitesi açacağız. Ürünlerini buradan satarak para kazanabilecekler ve böylece aile gelirine daha çok katkı sağlayabilecekler” ifadelerini kullandı.