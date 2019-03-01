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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
01.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yıldırım: Kanunsuz iş yapanı göndeririz

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Yıldırım: Kanunsuz iş yapanı göndeririz

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’daki mültecilerin geçici olarak burada barındıklarını belirterek, “Bu kardeşlerimiz dönüp gidecek memleketine. Ama bu süre içerisinde eğer, Allah nasip eder, sizlerin desteğiyle belediye başkanı olursam, şunu herkesin bilmesi lazım: Burada yaşayan kim olursa olsun, bu şehrin, bu ilçenin huzurunu bozacak hiçbir yanlışın içerisinde olamaz. Eğer olurlarsa, bağımlılık, güvenlik gibi konular, bunlara sebep olurlarsa, hiç öyle şartların oluşmasını beklemeyiz, kanunsuz iş yapanın kulağından tutar, bu şehirden göndeririz” dedi.

DENGELEME SÜRECİ

Seçim çalışmalarını Zeytinburnu’nda sürdüren Binali Yıldırım, ilçeden 21 farklı sektörün temsilcisiyle kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların geçici olduğunu belirterek özetle şunları söyledi: “Hükümetimiz her gün yeni kararlar alıyor. Amaç bu muhatap olduğumuz operasyona karşı girişimcilerimizi, vatandaşlarımızı bir nebze olsa korumak. Cari açığımız azalıyor. Ama bu arada da üretimde de azalma var. Bir dengeleme sürecini yaşıyoruz. Bu geçici bir durumdur. Bazıları diyor ki, ‘İBB Başkanı Türkiye ekonomisi için ne katkı sağlayabilir? İstanbul hapşırsa, Türkiye nezle olur. Onun için İstanbul’un geleceği, Türkiye’nin geleceğinden ayrı düşünülemez.”

28 ŞUBAT’IN FATURASI

Yıldırım, Zeytinburnu’ndaki seçim çalışmaları sırasında Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) yeni genel merkez binasının açılışına da katıldı. 28 Şubat döneminde en büyük bedeli ödeyenlerden birinin ASKON olduğunu söyleyen Yıldırım, “Çok büyük mücadelelerle bugünlere geldik. 28 Şubat’ın bu ülkeye zararı 400 milyar dolar. Faturayı millet ödüyor” dedi.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret eden Binali Yıldırım, dua edip çiçek bıraktı. Yıldırım, “Bizler Erbakan hocamızdan feyz almış, onun talebesi olmuş ve onun bize vermiş olduğu millet sevgisi ve Türkiye’nin ali menfaatlerinin her dönemde korunması, millet iradesine sahip çıkılması yönündeki milli ve yerli duruş ülküsü ile başta liderimiz Erdoğan olmak üzere, onun açtığı yolda hizmete devam ediyoruz” diye konuştu.

Mezarlıktan yürüyerek Merkez Efendi Millet Kıraathanesi’ne geçen Yıldırım, burada gençlerle buluştu. AK Parti ve MHP Zeytinburnu ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Yıldırım, esnaf ziyaretlerinin ardından İstasyon Meydanı’nda halka hitap etti. 

 

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