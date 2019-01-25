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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yıldırım istifa sinyali veriyor

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Yıldırım istifa sinyali veriyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan ‘istifa sinyalleri’ verdiğini belirterek, “Devrilmiş arabanın içinden istifa sinyali veriyormuş, geçmiş ola” dedi.

Özel, Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Meclis Başkanı sıfatı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli görevlerden bir tanesidir. Binali Yıldırım’ın bu görevde, bu koltukta bu hale düşmesini, bütün Türkiye’de kendisini gülünç duruma düşürmesini ibretle izliyoruz. Demokrasi arabasını karşılaştığı ilk virajda devirdi, şimdi yattığı yerden sinyal veriyor araba. Kendisi de altında kaldı. Devrilmiş arabanın içinden istifa sinyali veriyormuş, geçmiş ola! Şimdi bütün Türkiye verilen görevden memnun olmadığını anladı. Binali Yıldırım’ın yerinde olsam iki istifa birden yaparım. Birincisi Meclis Başkanlığından istifa ederim, zaten bugünden sonra orada işgalci konumundadır. İkincisi belediye başkan adaylığından istifa ederim. Kendi iradesi olmadan tamamen bir kişinin talimatıyla her görevi yapıp, kendi iradesini bir kişiye teslim etmiş olanın düştüğü durum ortada.

YSK’YA KANUNSUZLUK İTİRAZI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven aslında dikkat dağıtmaya çalışıyor. Sahte seçmen zaten bir suç konusudur ve bununla mücadele edilir. Kaydırma seçmen meselesi ise bu seçimlerde sahte seçmen kadar kritiktir. Kaydırma seçmenler için şimdi biz YSK’ya tam kanunsuzluk haliyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. ‘İlçe seçim kurulu kararı kesindir’ derse tam kanunsuzluk halini kabul etmiş olacak. Sadi Güven lafı dolandırmasın. ‘Cambaza bakın’ deyip önümüzdeki çukuru gözümüzden kaçıramaz. Demokrasiyi bu çukura düşmekten kurtarmaya kararlıyız.” 

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