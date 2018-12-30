‘Yıldırım istifa etmeli’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı nedeniyle istifa etmesi gerektiğini söyledi.
EMRİVAKİNİN GÖSTERGESİ
Özel, yaptığı yazılı açıklamasında özetle şöyle dedi: “Anayasa’yı çiğnemeyi alışkanlık haline getirmiş bir siyasi partinin genel başkanının Yıldırım’ın istifasına gerek olmadığı yönündeki açıklamaları şaşırtıcı olmamıştır. Ancak konunun kendisi dışında olduğunu belirten Yıldırım’ın ifadeleri şaşırtıcı olmuştur. Bu ifade, Yıldırım’ın İstanbul adaylığının da iradesi dışında ve bir tek adamın emrivakisiyle gerçekleştiğinin en somut göstergesidir.
‘YILMAZ ATEŞ’ HATIRLATMASI
CHP olarak Yıldırım’ın istifa etmeyecek olmasını, kendisinin ve partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanabileceklerine inanç duymadıkları ve Yıldırım’ın seçim mağlubiyeti sonrası makamına dönmesinin sağlanması biçiminde yorumluyoruz. Yıldırım’ın TBMM Başkanı sıfatıyla yerel seçimlere katılıyor olması, protokoldeki yeri gereği, kendisine diğer adaylar önünde haksız bir avantaj sağlayacaktır. 2004 yerel seçimleri öncesi henüz daha adaylığı kamuoyuna ilan edilmeden önce Ankara adayımız Yılmaz Ateş’in TBMM Başkanvekilliği’nden istifa etmiş olduğu örneğini de hatırlatarak, Binali Yıldırım’ın sadakatle bağlı kalacağı üzerine yemin ettiği Anayasa’ya uygun davranarak istifa etmesi gerektiğini, Anayasa’nın çiğnenmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”
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