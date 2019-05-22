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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.05.2019 - 01:04, Son Güncelleme:

Yıldırım: İstanbul Halk Ulaşım işçilerine hakedişleri bayramdan önce ödenecek

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Yıldırım: İstanbul Halk Ulaşım işçilerine hakedişleri bayramdan önce ödenecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Binali Yıldırım, İstanbul Halk Ulaşım AŞ işçilerine, "Belediyeden alacağınız hakedişler var. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bayramdan önce mutlaka bu paralarınızı  alacaksınız." dedi.

Yıldırım, Haliç Kongre Merkezinde İstanbul Halk Ulaşım AŞ ile Türkiye  Ayakkabı Sektörü Geleneksel İftar programlarına katıldı. 

Program öncesinde bir halk otobüsünün direksiyonuna oturan Yıldırım,  "Kolay artık, şoförlük de kolaylaştı" diye espri yaptı.

İftar öncesinde 5 halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileri ile  İETT ve belediye yetkilileriyle bir araya geldiğini anlatan Yıldırım, "Bugünkü  toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin belediyeden  alacağınız hakedişler var. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla  görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bayramdan önce mutlaka bu  paralarınızı alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, "Biliyorsunuz öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü.  Tabii aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz. Oradan oluşan fark ne kadar?  45 lira. 45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz  zarar etmeyeceksiniz. Belediye desteklemek suretiyle bu farkı size verecek.  Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bayramı da şimdiden tebrik eden Yıldırım, "Bayramınız mübarek olsun.  Daha sonra da kurban bayramı var. Ama iki bayram arasında da 23 Haziran'da da  İstanbul'un bayramı var. Bu bayramda hep beraber kutlamaya hazır mısınız?" diye  konuştu.

"16 YILDIR YAPTIKLARIMIN ÇOK DAHA GÜZELİ İÇİN GAYRET EDECEĞİM"

Daha sonra Türkiye Ayakkabı Sektörü Geleneksel iftar programına  geçerek konuşan Yıldırım, "Üretmek, üretmek, üretmek... Bir ülkenin kalkınması  refahı için olmazsa olmaz. Ekonominin lokomotifi üretmek." şeklinde konuştu.

16 yıl boyunca siyasette birçok hizmette bulunduğunu da kaydeden  Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"11 yaşında Binali olarak geldiğim, bu bulunduğumuz muhitte orta ve  lise okuduğum, teknik üniversitede mühendislik okudum, yuva kurdum, iş sahibi  oldum. Bu şehir beni milletvekili, bakan, başbakan, meclis başkanı yaptı.  Dolayısıyla küçük yaştaki Binali'yi Binali Yıldırım yapan bu güzel şehre hizmet  etmek için huzurunuzdayım. Nasip olursa desteklerinizle belediye başkanı  seçilirsem Türkiye'de 16 yıldır yaptıklarımın çok daha güzelini bu güzel şehre  yapmak için gayret edeceğim."

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