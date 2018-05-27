Yıldırım: İşleri yıkmak

Isparta’daki mitingde konuşan Yıldırım özetle şunları söyledi: “AK Parti açıkladığı seçim beyannamesiyle bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koydu. ‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ diyen ecdadın yolunda olduğunu ortaya koydu. Diğer adaylara, vaatlerine bakıyoruz. Savaştan kaçarak canını kurtaran sığınmacılar için ‘Ülkelerine geri göndereceğiz’ diyorlar. Bizim geleneğimizde zordakilere dardakilere yardım etmek vardır, kucak açmak vardır, merhamet vardır. Ama bazıları çıkıp ölümden hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül edemiyorlar. İnsanı yüceltmiyorsanız, insanı yaşatmıyorsanız nasıl ülkeye hizmet edeceksiniz?

İNSANLIK ÖLDÜ MÜ

Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü? Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor. Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz? ‘Yerli otomobil yapmak ilkelliktir’ diyorlar. İlkel olan sizsiniz. İşleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar, zaten laf üstüne laf koymaktan başka marifetleri yok. Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye’de yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları, hastaneleri balyozla yok edecekler.”