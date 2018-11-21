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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Yıldırım: FETÖ ile mücadelede desteğinizi bekliyoruz

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Yıldırım: FETÖ ile mücadelede desteğinizi bekliyoruz

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulunun ikinci gününde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, “Sadece Türkiye değil sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarınızı hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelede desteğinize güveniyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’de gerçekleştirilen TÜRKPA 8. Genel Kurulunun ikinci gününde oturuma başkanlık etti. Oturumun açılışında konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, “15 Temmuz 2016’da Türkiye olarak büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. FETÖ örgütüne mensup hainler cumhurbaşkanımızı, meclisimizi ve hükümetimizi hedef alıp ülkemizi kaosa sürüklemek için darbe girişiminde bulundu. Aziz milletimizin hürriyet ve demokrasiye olan inancı ve bağlılığını hesaba katamadıkları için sonunda büyük bir yenilgi, büyük bir hezimete uğradılar. Devletimizi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen FETÖ’cü hainlerin darbe girişimini ilk günden kınayan siz değerli dostlarımız oldunuz. Hepinize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sadece Türkiye değil sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarınızı hedef alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla mücadelede desteğinize güveniyoruz. Bu örgüt eğitim kurumları, yarım faaliyetleri olarak gündeme gelse gizli gündemi olan ve emperyalizme hizmet eden tehlikeli bir örgüttür.

“İstersek taşın suyunu çıkarırız”

Türk devletleri olarak fırsat ve imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Yıldırım, “Ekonomik imkanlarımızı, insan kaynağımızı, teknik kapasitemizi daha da geliştirmeliyiz. Dünyadaki gelişmeler, bölgesel çatışmalar, ulusal sorunlar bizleri meşgul etse de hazırlıklarımız uzun vade için olmalı. Dünya devletler ailesi arasında itibarlı yerimizi güçlendirmek için planlarımızı gelecek nesilleri düşünerek yapmalıyız. İnsan istese taştan su balçıktan gül çıkarır. İstersek, birlikte hareket edersek taşın da suyunu çıkarırız. TÜRKPA kurucu devletleri, Türk kültür havzasının merkezindedir. Geleceğimizi sağlam temellere oturmak için fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Daha büyük başarılara imza atmak için eksikliklerimizi konuşmaktan da çekinmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir sinerji meydana getirmeliyiz”

Bağımsız Türk devletlerinin toplam nüfusunun 155 milyon, bu ülkelerin toplam gayri safi milli hasılasının da yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden TBMM Başkanı Yıldırım, TÜRKPA üyesi ülkeler olarak kuruldukları günden bu yana pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini ancak bunu yeterli görmediklerini söyledi. Hedefe ulaşmak için gidilecek çok mesafe olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamenter diplomasinin geliştirilmesi çerçevesinde meclisler arası ilişkiye önem verdik. Ortak mirasımızı korumak ve zenginleştirmek için kayda değer adımlar attık. Bizler Türk dünyası olarak aynı tastan su içmiş, bir ekmeği bölüşüp yemiş ecdadın torunlarıyız. Aramızda tarih, kültür, dil ve inanç birliği var. Aynı atanın evlatları olarak uzun yıllar birbirimizden uzak kalmanın hasretini yaşadık. Tarihi şartlar sebebiyle aramızda bazı farklılıklar oluştu. Bunlar her zaman bizim zenginliğimize dönüştü. Şimdi ümitlerimize, hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışıyoruz. Sosyal, kültürel, ekonomik iş birliği artırarak yeni bir sinerji meydana getirmeliyiz. Ardında gönül ve kültür dünyamız olan devletlerle güçlü işbirliğini hayata geçirme arzu ediyoruz.”

"Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri”

Toplantının gerçekleştirildiği İzmir hakkında da konuşan Yıldırım, kentin hem iktisadi hem kültür olarak Türk dünyasının Akdeniz ve Avrupa’ya açılan önemli kapılarından biri olduğunu vurguladı. İzmir’in "Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan Anadolu’nun en güzel şehirlerinden biri” olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda benim de 2011’den beri milletvekili seçildiğim ildir. Bu sebeple sizleri İzmir’de misafir etmekten mutluluk duyuyorum. TÜRKPA’nın kuruluşu 10 yıl önce İstanbul’da gerçekleşti. 10. yılını tamamlamış bulunan TÜRKPA’nın gelecek onlarca yıl çok daha güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum.” 

 

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