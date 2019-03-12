Yıldırım: Etnik kimliğiniz şerefinizdir
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, "Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir" dedi.
GÜNGÖREN’DE KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTU
Binali Yıldırım, dün Güngören’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderleriyle bir araya geldi. Yıldırım toplantıdaki konuşmasında terör örgütleriyle, bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenler ile kardeşleri birbirine düşürmek isteyenlerin bir kenara konulması gerektiğini söyledi. Yıldırım şöyle konuştu: "Onlarla bölge insanlarını karıştırmamamız lazım. Siz PKK’nın Kürtler diye bir derdi olduğunu zannediyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de en büyük baş belası PKK’dır. Bunu biliyoruz. Kalkınmamızı geciktirdiler. Oralara hizmet gitmesini önlediler. Terör olayları dolayısıyla o bölgelerde güvenlik sorunu oluşturdular. Bunlarla işlerin yapılmasını geciktirdiler. Yüksekova Havaalanı 3 yıl gecikti. 99 defa havaalanı şantiyesini bastılar. Makineleri yaktılar. Çalışanları kaçırdılar. Kim zarar gördü bundan? Orada yaşayan vatandaşlarımız zarar gördü. Onların refahını geciktirdiler. Bu terör örgütünün propagandasıdır. Bu ülke, millet ve bu devletin geleceği için canla başla çalışan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri var.
‘FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZDİR’
Kürt’seniz Kürtlüğünüzle, Türk’seniz Türklüğünüzle, Laz’sanız Lazlığınızla, Çerkezliğinizle, Arap’sanız Araplığınızla gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay-yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farlılıklar bizim zenginliğimizdir. Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir."
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