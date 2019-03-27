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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Yıldırım duyurdu: 7 gün 24 saat açık 39 tane kütüphane olacak

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Yıldırım duyurdu: 7 gün 24 saat açık 39 tane kütüphane olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yıldırım "7 gün 24 saat açık 39 kütüphane olacak. Metrolarda İstanbulkart ile kitap almak mümkün olacak" dedi.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Hedefimiz hizmet belediyeciliğini 2033 yılına taşımak.

Özel tiyatroların salon problemi var. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Mayıs- Ekim aylarında belediyenin bütün tiyatro salonlarını, özel tiyatrolara kullandıracağız. Yılın diğer ayları da uygun olan saat ve günlerde özel tiyatrolara bu sahneleri kullanmalarına imkan sağlayacağız.

7 gün 24 saat açık 39 kütüphane olacak. Metrolarda İstanbulkart ile kitap almak mümkün olacak.

En başta gelen ulaşım problemi. Herkesin yaşadığı sıkıntılarında başında trafik geliyor. Diğer yandan otopark, yeşil alam ve deprem dönüşümü geliyor. Genel olarak ekonominin şartlarında kaynaklı iş talebi var. Gelecek kaygısı biraz var. İş alanlarının açılmasını istiyorlar. Sokakta karşılaştığım bütün hemşerilerimiz şahsıma müthiş bir güven duyuyor.

Sokakların anketi ne dedi?

Sokaklar çok güzel şeyler söylüyor. Ekonomik sıkıntıya rağmen bir sıkıntı görmedim. İnsanlar içini döküyor. İnsanlar konuşmadığı zaman endişe ederim. Sokakların dili gayet güzel iyi bir dönüşüm alıyoruz.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (27.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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