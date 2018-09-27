Yıldırım: Cumhurbaşkanımız kapıları kapatmış görünmüyor

ÜÇ ADIM UYARISI

“Dünyanın gözü önünde, ‘Bu FETÖ işi kardeşim, bu adam Türkiye’de darbe yapmaya çalıştı, şu kadar insanın ölümüne sebep oldu’ dedik hâlâ kılını kıpırdatmıyor Amerika. Ondan sonra da diyor ki, ‘Ya Türkiye niye bize şaşı bakıyor?’ Amerika eğer Türkiye’yi kazanmak istiyorsa, adım atması gereken 3 konu var. Bir tanesi, Amerika yönetimi hakkında Türk kamuoyunun yüzde 85’i olumsuz düşünüyor. Bunu düzeltmek için FETÖ ile ilgili en azından demeleri lazım ki, ‘Biz işlem başlattık, soruşturma yapıyoruz, mahkeme edeceğiz veya şartlarını kısıtlıyoruz’. Adam krallar gibi, istediği gazeteyi çağırıyor, istediği televizyonu çağırıyor, adamları senatörlerle, herkesle haşır neşir, içli dışlı. İki; Amerika’nın behemehal YPG, PYD, PKK unsurlarıyla DEAŞ da artık bittiğine göre ilişkiyi kesmesi lazım. Dostunu ve düşmanını artık açık bir şekilde ortaya koyması lazım.

Üçüncü büyük problemimiz de, bu FETÖ işini, Halk Bankası işini, Hakan Atilla işini ve diğer sıradakileri… Bunlarla ilgili yeni bir sayfa açmak gerekiyor. Yani şimdi Amerika, Hakan Atilla davasını izledik, hokkabazlık. Evrensel hukukun kuralları her ülke için geçerlidir. Amerika bizim bayrağımıza, bizim toprağımıza karşı husumet gösterirse, ‘Ya bu adama bulaşmayalım, bunlarla uğraşmayalım’ diyen bir Türk evladı görebilir misiniz? Göremezsiniz, çünkü biz bedel ödedik buralar için, çok büyük bedel ödedik. Yani Cumhurbaşkanı genel anlamda müzmin hale gelmiş sorunlar için bir kez daha dünyanın dikkatini çekti.

DETAYLARA DİKKAT

Afla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış gibi görünmüyor. Biliyorsunuz geçmişte yapılan aflarda kapsam çok genişlemiş. Çok genişleyince kamu vicdanı rahatsız olmuş, beklenen fayda sağlanamamış. Burada belki bu detaylara çok daha dikkat etmekte yarar var. İşte organize suçlar, şunlar-bunlar, yani onların sınırı nereden çizilecek, onlara bakmak gerekiyor.”

SIKINTI YAŞADIĞIMIZ SIR DEĞİL

Bir sıkıntı yaşadığımız sır değil, bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçmişte de yaşadık, üstesinden geldik. Bu sefer de üstesinden gelecek potansiyelimiz var, kabiliyetimiz var. Küresel şartlar önceki krizlere göre biraz daha olumsuz. Ama biz küresel imkânlar yok diye elimizi-kolumuzu bağlayacak bir ülke değiliz. Bu krizin de kamu sektörü krizi olmadığını bilmemiz lazım. Bu kriz reel sektörümüzü etkileyen bir krizdir.