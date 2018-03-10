Yıldırım: Çözüm mözüm yok

DELİ SAÇMASI

“Yalan yanlış bilgilerle kalkıp, ‘kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur’... Deli saçması şeyler bunlar. Bunu söyleyenlerin kendi itikadından sorgulaması lazım. ‘Kadınla erkek yan yana gelince burada bir tehlike oluşuyor’ gibi şeyler, söyleyenlerin, asıl onlardan endişe etmek lazım. Kadın-erkek birbirini tamamlar.



Hurafelerle, temeli, olmayan bilgilerle hiç kimse din hakkında ahkam kesmesin.



IRAK’LA TEMAS

Mücadelemiz, terör bu topraklardan tamamen yok oluncaya kadar durmayacak. Bazen çözüm süreci diyorlar... Buradan müsaadenizle, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün defolup gitmesi ile Türklerle, Kürtlerle kardeşçe bu bayrağın altında birleşmesidir.



Irak hükümetiyle de yakın temas halindeyiz. Gerek DEAŞ’ın tamamen bölgede yok edilmesi, gerekse PKK’nın yok edilmesi konusunda ümit ederim ki yakın bir gelecekte, önümüzdeki dönemde daha iyi bir işbirliği gerçekleştirmiş oluruz.”