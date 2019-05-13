Yıldırım çifti Çamlıca Camisi’nde
Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım’la birlikte dün sabah namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camisi’ndeydi. Namaza gelenler Binali Yıldırım’ı görünce fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Yıldırım ardından İstanbul’da eski Deniz Nakliyat Genel Müdürü Muzaffer Akkaya’nın eşi Dinemyis Akkaya’nın cenaze törenine katıldı. Twitter’dan Anneler Günü’nü kutlayan Yıldırım mesajında şöyle dedi: “Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Küçük yaşta annesini kaybeden biri olarak bugünün benim için ayrı bir anlamı var.”
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