Yıldırım Çarşamba Pazarı’nı gezdi
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih’te Çarşamba semt pazarını ziyaret etti.
Yıldırım’a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve partililer eşlik etti. Pazar esnafı, saat 20.00’den sonra tezgahlarını kapatmadıkları takdirde ceza yediklerini söyleyerek Binali Yıldırım’dan konuya bir çözüm kazandırmasını istedi. Binali Yıldırım da Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a “20.00’dan gece 21.00’e, 22.00’a kalındığında ceza yazılıyormuş, neden yazıyorsunuz? Hava kaçta kararıyor. Biraz müsamaha göstermek lazım” dedi. Pazar ziyareti sırasında vatandaşlar Yıldırım’la bol bol fotoğraf çektirdi.
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