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    Yıldırım bu hale getirdi

    AA
    10.06.2018 - 23:45 | Son Güncelleme:

    Çankaya ilçesinde bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında bir kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi 931. caddede bulunan bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yangın çıktı.
    Yangın nedeniyle apartmanın en üst katında bulunan dairede bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

    Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralı vatandaş sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
    Bu arada, yıldırımın düştüğü binanın çevresinde bulunan bazı otomobillerin camlarının kırıldığı görüldü. 

    Etiketler: ankara , son dakika , haberler
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