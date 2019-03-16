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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.03.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: Bu canilere, alçaklara terörist demeye dilleri varmadı

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 35 yıl sonra tapularına kavuşan Üsküdar Çengelköy ATA2 Sitesi’nde oturan ev sahiplerinin tapu alma törenine katıldı. Üsküdar Çengelköy ATA2 Sitesi içinde yapılan tapu törenine Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen, site yöneticileri ve site sakinleri ile partililer katıldı.

’2 BİN 500 TAPU DAĞITILMAYA BAŞLANDI’

Törende konuşan Binali Yıldırım, "Ata2 Sitesi’nin saygıdeğer güzel insanları, hepinizin gözü aydın. Yıllardır beklediğiniz bir sorun daha çözüldü. Bugün huzur içinde, rahat bir şekilde tapularınıza kavuştunuz. Hayırlı uğurlu olsun. 2500 tapu dağıtılmaya başlandı. Yabancı değilim. Burada bir sitede kayınvalidem oturuyor. Çok sık gelip gidiyorum buraya." dedi. İstanbul 1994’te de Tayyip Erdoğan’ın ayağa kaldırdığını söyleyen Yıldırım, "Onun için bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şans. Büyük bir lütuf. İnşallah sizlerin desteğiyle bu görevi, bu sorumluluğu bize verirseniz sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi. 

Binali Yıldırım: Bu canilere, alçaklara terörist demeye dilleri varmadı

"BU CANİLERE, ALÇAKLARA TERÖRİST DEMEYE DİLLERİ VARMADI"

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırılarına değinen Yıldırım, "Bakınız Yeni Zelanda’da bir olay oldu. İki camide ibadet halinde 49 masum insanı katlettiler. 70 sayfalık da bir manifesto yayınladılar. Manifestoda ne diyor? ’Siz boğazın Avrupa yakasına geçmeyin yoksa sizi yok edeceğiz. Oraya geçmeye hakkınız yok. Viyana’da ne işiniz var?’ Terör deyince batı dünyasının aklına hemen Müslümanlar gelir. İslamcı terör örgütü diye hemen etiketi yapıştırırlar. Ama orada ibadet etmekten başka hiçbir işi olmayan o insanları gözü kırpmadan katleden, katlederken de canlı yayın yapan bu canilere, alçaklara terörist demeye dilleri varmadı. Terörle mücadele küresel bir iştir. Teröristin dini olmaz, etnik kimliği olmaz, milleti de olmaz. Terörist öldürme makinasıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun ama, fakat demeden aynı dik duruşu göstermesi gerekir. O zaman bölgesel barış da küresel barış ve kardeşlik de olur. Türkiye bunun için mücadele ediyor. Bölgede istikrar için, barış için, kardeşlik için mücadele ediyor. Ölümle yüz yüze gelen insanlara bu yüzden kucak açıyor" dedi.

Binali Yıldırım: Bu canilere, alçaklara terörist demeye dilleri varmadı

BAKAN DÖNMEZ: 40 YILLIK ÜSKÜDARLI OLARAK MUTLULUĞUNUZU PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIM

Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aklınıza şöyle bir soru gelebilir, ’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın böyle bir toplantıda ne işi var?’ 40 yıllık bir Üsküdarlı olarak, komşunuz olarak bu sevincinize ortak olmak, mutluluğunuzu paylaşmak ve arttırmak için buradayım. Bir dönem Üsküdar’da Meclis üyeliği de yaptığım için bu sitenin sorunlarını o dönemden beri biliyorum. 35 yıllık bir hikaye, hakikaten yazılsa kitap olur. Kördüğüm olmuş bir konuydu. Bu sorunu çözdük. Bugün bu bölgede yaşayanlar açısından mutlu bir gün. Ben tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum sizlere" dedi.

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