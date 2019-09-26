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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece ÇELİK
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yılda 266 bin’i uyutuluyor

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Yılda 266 bin’i uyutuluyor

Türkiye’de her yıl 266 bin hayvan deneylerde kullanıldıktan sonra uyutuluyor. Bir grup hayvan hakları savunucusunun bir araya gelerek kurduğu ‘Deneye Hayır Derneği’ bilimsel verilere göre bilgisayar ortamında yapılan deneylerin hayvan kullanılarak yapılanlara oranla çok daha etkili olduğunu söylüyor.

Türkiye’de ilk kez hayvanlar üzerinde yapılan deneylere karşı çıkan ve bunları durdurmaya yönelik bir dernek kuruldu: ‘Deneye Hayır Derneği.’ Birbirlerini hayvan hakları mücadelesinden tanıyan karikatürist Aslı Alpar, gazeteci ve eski milletvekili Melda Onur, iç hastalıkları uzmanı Dr. Oğuz Kınıkoğlu, veteriner doktor Burak Özgüner gibi isimlerin kurucuları arasında yer aldığı dernek, hayvan deneylerine karşı alternatif yöntemler geliştirilmesini ve deneylerde kullanılan hayvan sayısının düşürülmesi gerektiğini savunuyor.

KEMİKLERİNİ KIRARAK DENEY YAPIYORLAR

Özgüner derneği şöyle anlatıyor: “Her yıl Türkiye’de 266 bin hayvan deneylerde kullanılıyor. Bilimsel makaleler ve veriler hayvanlarla yapılan deneylerin büyük bir avantaj olmadığını artık bunun yerine bilgisayar üzerinde yapılan deneylerin çok daha etkili olduğunu ortaya koyuyor. Hayvan ve insan arasında büyük farklılıklar var metabolizması farklı, fizyolojisi farklı. Aslında deneylerde hayvan kullanılmasının temel amacı tıp ve ilaç endüstrisinin kendisini temize çekme çabası.” Şu anda 130’un üzerinde deney merkezi olduğunu vurgulayan Özgüner kızartılmış yağın solunum yolu üzerindeki etkisini incelemekten, sağlıklı hayvanların kemiklerini kırarak yapılan deneylere kadar büyük vahşetlerin yaşandığını belirtiyor: “Bunlar çoğunlukla akademisyenlerin kendi araştırmaları için yapılıyor. Yani kendi kariyerleri uğruna bilim dünyası için şart olmayan hayvan deneyleri yapıyorlar.”

Eğitim kurumlarında ve şirketlerde yer alan etik kurumların da sorunlu olduğunu ifade eden Özgüner, “2004 yılında değişen Hayvanları Koruma Kanunu’na göre içerisinde hayvan deneyi yapılan her kurum ve şirkette etik kurul olması gerekiyor. Bu etik kurullar içerisinde de mutlaka bir hayvan hakları derneği temsilcisinin yer almalı. Ancak ilgisiz derneklerden üyelerin ‘sivil toplum üyesi’ sıfatıyla bu kurullarda yer aldığını görüyoruz. Bir etik kurulda hayvan hakları derneği üyesi yerine Kuyumcular Derneği üyesinin olduğunu bile gördük” diyor.

Özgüner, gündemlerindeki ilk konunun tıp ve veterinerlik öğrencilerinin derslerde vicdani ret hakkı olduğunu belirtiyor: “Ben üniversitedeyken çok kötü şeylere şahit oldum. Sırf eğitim için, gerekli olmayan hayvan deneyleri uyguluyorlar. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nda sunum yaparak bu konuyu gündeme getirdik.”

DENEK HAYATLARI’ BİTİNCE SICAK BİR YUVA

Derneğin çalışacağı bir diğer konu dernek olarak kullanılan hayvanların gönüllü ailelerin yanına yerleştirilmesi: “AB ülkelerinde uygulanan bu projeyi Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Bizde denek olarak kullanılan hayvanların sonraki yaşamlarıyla ilgili bir plan olmadığı için öldürülüyorlar. Biz o hayvanları hiç olmazsa daha sonra şiddetsiz bir ortama geçirmek istiyoruz.”

Yılda 266 bin’i uyutuluyor

ÇOCUKLARA LATTE ÖĞRETECEK

Toplumdaki farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyleyen Özgüner, Tolga Öztorun’un yazdığı Serkan Altuniğne’nin çizdiği ‘Latte eve gidiyor’ adında bir çocuk kitabı yayımladıklarını anlatıyor: “Kitap deney laboratuvarından kaçan küçük bir sıçanın eve kavuşmasını anlatıyor. Bu yolla daha çocuk yaşta hayvan hakları bilincine ulaşıyorlar”

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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