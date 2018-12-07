Çok büyük darbe vuruldu! 9 ton, 5 milyon TL...
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından beri düzenlediği operasyonlarda 9 ton 65 kilo uyuşturucu ele geçirdi.
43 bin 601 olaya müdahale edilirken, 60 bin 227 kişiye işlem yapıldı. 6 milyon 513 bin 25 adet de Ecstazy ve Captagon ele geçirildiği bildirildi. Narkotik ekipleri son 10 gün içerisinde 6 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda ise 5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 günde Bakırköy, Kağıthane, Şişli, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Küçükçekmece’de gerçekleşen operasyonlarda toplam 23 kilo eroin, 40 kilo skunk, 1 kilo 200 gram kokain, 17 kilo 560 gram afyon sakızı, 2 bin adet Ecstazy hap, 7 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof, 200 mermi, 10 bin Dolar ve 50 bin TL ele geçti. Ele geçen uyuşturucunun 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
MASA ÖRTÜSÜNDE AFYON SAKIZI
Ele geçen Afyon sakızının Atatürk Havalimanı’nda Kanada’ya gönderilmek istenen kargo içindeki masa örtüleri astarına emdirilmiş olarak ele geçtiği bildirildi. Eroinin ve kokainin ele geçtiği Başakşehir’deki rezidans dairesinde yakalanan İ.D’nin uyuşturucu kuryesi olduğu ve uyuşturucudan elde ettiği gelirle lüks bir yaşam sürdüğü belirlendi.
ELE GEÇEN UYUŞTURUCU, GÖZALTI SAYISI VE OLAY SAYISINDA ARTIŞ GÖZLENDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından beri geçtiğimiz yıl aynı dönemde 30 bin 119 olaya müdahale ederken, bu yıl 43 bin 601 olaya müdahale etti. Geçtiğimiz yıl 42 bin 365 şüpheliye işlem yapılırken bu yıl 60 bin 227 kişiye işlem yapıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda 8 ton 492 kilo uyuşturucu ele geçerken, bu yıl aynı dönemde 9 ton 65 kilo uyuşturucu ele geçti. Geçtiğimiz yıl 4 bin 695 kişi tutuklanırken, bu yıl 5 bin 452 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz yıl 5 milyon 760 bin 565 adet Ecstazy ve Captagon hap ele geçerken bu yıl 6 milyon 513 bin 25 adet Ecstazy ve Captagon hap ele geçti.
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