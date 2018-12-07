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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
07.12.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Çok büyük darbe vuruldu! 9 ton, 5 milyon TL...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından beri düzenlediği operasyonlarda 9 ton 65 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

43 bin 601 olaya müdahale edilirken, 60 bin 227 kişiye işlem yapıldı. 6 milyon 513 bin 25 adet de Ecstazy ve Captagon ele geçirildiği bildirildi. Narkotik ekipleri son 10 gün içerisinde 6 ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda ise 5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 günde Bakırköy, Kağıthane, Şişli, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Küçükçekmece’de gerçekleşen operasyonlarda toplam 23 kilo eroin, 40 kilo skunk, 1 kilo 200 gram kokain, 17 kilo 560 gram afyon sakızı, 2 bin adet Ecstazy hap, 7 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof, 200 mermi, 10 bin Dolar ve 50 bin TL ele geçti. Ele geçen uyuşturucunun 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

MASA ÖRTÜSÜNDE AFYON SAKIZI

Ele geçen Afyon sakızının Atatürk Havalimanı’nda Kanada’ya gönderilmek istenen kargo içindeki masa örtüleri astarına emdirilmiş olarak ele geçtiği bildirildi. Eroinin ve kokainin ele geçtiği Başakşehir’deki rezidans dairesinde yakalanan İ.D’nin uyuşturucu kuryesi olduğu ve uyuşturucudan elde ettiği gelirle lüks bir yaşam sürdüğü belirlendi.

ELE GEÇEN UYUŞTURUCU, GÖZALTI SAYISI VE OLAY SAYISINDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından beri geçtiğimiz yıl aynı dönemde 30 bin 119 olaya müdahale ederken, bu yıl 43 bin 601 olaya müdahale etti. Geçtiğimiz yıl 42 bin 365 şüpheliye işlem yapılırken bu yıl 60 bin 227 kişiye işlem yapıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda 8 ton 492 kilo uyuşturucu ele geçerken, bu yıl aynı dönemde 9 ton 65 kilo uyuşturucu ele geçti. Geçtiğimiz yıl 4 bin 695 kişi tutuklanırken, bu yıl 5 bin 452 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz yıl 5 milyon 760 bin 565 adet Ecstazy ve Captagon hap ele geçerken bu yıl 6 milyon 513 bin 25 adet Ecstazy ve Captagon hap ele geçti.

Çok büyük darbe vuruldu 9 ton, 5 milyon TL...



Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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