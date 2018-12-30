Yılbaşına hazırlar
İstanbul Emniyeti yeni yıl kutlamaları için kolları sıvadı. Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, megakentte yılbaşı gecesi alınacak güvenlik önlemleri hakkında Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.
Yılbaşı gecesi alınacak önlemlerin tanıtımı sırasında Taksim başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli noktalarında görev alacak atlı birlikler de tanıtıldı. Meydanda tur atan atlı birlikler, turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
ANBEAN İZLENECEK
Yılbaşı gecesinde 39 bin personel görev alacak. İstiklal Caddesi ve çevresi 17 bin personel ve 2 mobil izleme aracı ile anbean izlenecek. 31 Aralık sabahı saat 08.00’den 1 Ocak sabahı 08.00’e kadar Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Kadıköy ilçelerine ağır tonajlı araçların girişleri yasaklanacak. Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de bazı yollar da kademeli olarak 15.00’den itibaren trafiğe kapatılacak.
ALMAN-BELÇİKA ATLARI
Yılbaşı gecesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Polis Grubu 3 Alman, 1 Belçika atıyla birlikte 20 polis memuru görev yapacak. Bunun yanında yılbaşı gecesi 3 Sivas kangalı, 3 akbaş ve 3 kurt köpeği de meydanlarda olacak. Öte yandan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi araçları (KGS) da Gezi Parkı’na konuşlandırıldı. Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi ve ara sokaklar KGS aracından izlenecek.
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