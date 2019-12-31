Yılbaşı tebrik kartları örnekleri - İşte sosyal medyada en çok beğeni alan yılbaşı mesajları
Yılbaşı tebrik kartları yılbaşı ruhunu yansıtan yegane şeylerden biri. Özellikle yurt dışında bir gelenek haline gelen yılbaşı tebrik kartları hediyelerin yanında ülkemizde de büyük bir ilgi görürken; yılbaşı mesajları da sosyal medyadan paylaşılıyor. İşte yılbaşı tebrik kartları örnekler ve sosyal medyada en çok beğeni alan yılbaşı mesajları
Yılbaşı ve yeni yıl ile ilgili etiketler Twitter trend listesinin en üst sıralarında yerini aldı. 2020 yılına dair beklentilerini, yeni yıl dileklerini ve kutlama mesajlarını "Mutlu Yıllar" etiketiyle paylaşılıyor. Erken saatlerden bu yana paylaşılan yılbaşı mesajlarından bazıları en yüksek beğeniyle üst sıralara çıktı. Yılbaşı tebrik kartları ve sevdiklerine iletecekleri yılbaşı mesajları için bir örnek arayanlar sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek fikir edinmeye çalışıyor. İşte aradığınız cümleleri bulmanızda ilham kaynağı olacak en çok beğeni alan yılbaşı mesajları...
YILBAŞI TEBRİK KARTLARI ÖRNEKLERİ
SOSYAL MEDYADA EN ÇOK BEĞENİ ALAN YILBAŞI MESAJLARI
Yeni yıla fidan dikerek girelim, hem Dünyamızı hem de çevremizi güzelleştirelim. 🌲🌳🍁— Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) December 31, 2019
Hep birlikte daha yeşil Türkiye...#MutluYıllar pic.twitter.com/dOAtMnfXcZ
2020 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini;— Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 31, 2019
insanlığın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. #MutluYıllar pic.twitter.com/fsN1nwrhPC
‘Korktukça Tutsak— UMUT (@Espere34) December 31, 2019
Umut Ettikçe ÖZGÜRSÜNÜZ!..’
Mutlu, Umutlu Ve Özgür Yıllar!..#MutluYıllar #salı #2019Giderken pic.twitter.com/ek3jVOkDlb
Yeni bir yıl.. Neler getirip,neler götürecek bilinmez. Dileğim;sağlık,mutluluk,huzur,barış getirsin.Sevdiklerimizi,umutlarımızı,iyive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanıbaşında bulsun. Masmavi bir yıl olsun.🌹🍀🐞🎼💕💙#MutluYıllar pic.twitter.com/bf8LzFTY7x— Ayten Ayten (@AytenAy47508759) December 31, 2019
Yeni yılın size, ailenize ve sevdiklerinize mutluluk, huzur, bereket getirmesini diliyorum. #MutluYıllar pic.twitter.com/h8sW8lCi6Q— Ahmet GUZYAKA (@guzyakaahmet07) December 31, 2019
Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte— suna karadaş (@krds_suna) December 31, 2019
Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..
Bazen dağları delecek güce sahip yürekler
Bazen kuş kanadı kadar narin.
Herşeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar,yeni güzellikler demek
Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk,huzur getirmesini diliyorum #MutluYıllar pic.twitter.com/WLnF8ROnpi
“Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir yıl olsun.”— Hasan Şencan (@hasansencan2) December 31, 2019
#MutluYıllar #2020yılı pic.twitter.com/Oq8i8Olsbe
Her gün güneş ve ayın doğup batması,— Fikir Yolcusu (@YolcusuFikir) December 31, 2019
sıradanlık engeline takılmasaydı
mucize olarak yeterli olabilirdi...
Ayın doğuşu...
Yılın son günü olan, #salı gününü güzel bir iç muhasabeyle geçirmek ümidiyle...#MutluYıllar pic.twitter.com/rSLKQDPMRG
365 günlük yeni bir öykü başlıyor.— Dilek (@Dilek3106) December 31, 2019
Her güne yeni bir yaprak sakla
Her yaprağa bir öykü sığdır.
Mutluluk de adına
Nice güzel öyküler seninle olsun.#Mutluyıllar#Gülegüle2019#Hoşgeldin2020
Yeni yılınızı gönülden tebrik ediyorum.— Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) December 31, 2019
2020 senesinin ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı ve hayırlı bir ömür niyaz ediyorum. #MutluYıllar pic.twitter.com/SGTEAGO25P
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