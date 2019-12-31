Yılbaşı tebrik kartları örnekleri - İşte sosyal medyada en çok beğeni alan yılbaşı mesajları

Yılbaşı ve yeni yıl ile ilgili etiketler Twitter trend listesinin en üst sıralarında yerini aldı. 2020 yılına dair beklentilerini, yeni yıl dileklerini ve kutlama mesajlarını "Mutlu Yıllar" etiketiyle paylaşılıyor. Erken saatlerden bu yana paylaşılan yılbaşı mesajlarından bazıları en yüksek beğeniyle üst sıralara çıktı. Yılbaşı tebrik kartları ve sevdiklerine iletecekleri yılbaşı mesajları için bir örnek arayanlar sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek fikir edinmeye çalışıyor. İşte aradığınız cümleleri bulmanızda ilham kaynağı olacak en çok beğeni alan yılbaşı mesajları...

YILBAŞI TEBRİK KARTLARI ÖRNEKLERİ









SOSYAL MEDYADA EN ÇOK BEĞENİ ALAN YILBAŞI MESAJLARI

Yeni yıla fidan dikerek girelim, hem Dünyamızı hem de çevremizi güzelleştirelim. 🌲🌳🍁



Hep birlikte daha yeşil Türkiye...#MutluYıllar pic.twitter.com/dOAtMnfXcZ — Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) December 31, 2019

2020 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini;



insanlığın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. #MutluYıllar pic.twitter.com/fsN1nwrhPC — Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 31, 2019

Yeni bir yıl.. Neler getirip,neler götürecek bilinmez. Dileğim;sağlık,mutluluk,huzur,barış getirsin.Sevdiklerimizi,umutlarımızı,iyive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanıbaşında bulsun. Masmavi bir yıl olsun.🌹🍀🐞🎼💕💙#MutluYıllar pic.twitter.com/bf8LzFTY7x — Ayten Ayten (@AytenAy47508759) December 31, 2019

Yeni yılın size, ailenize ve sevdiklerinize mutluluk, huzur, bereket getirmesini diliyorum. #MutluYıllar pic.twitter.com/h8sW8lCi6Q — Ahmet GUZYAKA (@guzyakaahmet07) December 31, 2019

Hayat bu; su gibi geçip gidiyor işte

Kâh gülüyor, kâh ağlıyoruz..

Bazen dağları delecek güce sahip yürekler

Bazen kuş kanadı kadar narin.

Herşeye rağmen yeni bir yıl yeni umutlar,yeni güzellikler demek

Yeni yılın herkese sağlık , mutluluk,huzur getirmesini diliyorum #MutluYıllar pic.twitter.com/WLnF8ROnpi — suna karadaş (@krds_suna) December 31, 2019

Her gün güneş ve ayın doğup batması,

sıradanlık engeline takılmasaydı

mucize olarak yeterli olabilirdi...



Ayın doğuşu...



Yılın son günü olan, #salı gününü güzel bir iç muhasabeyle geçirmek ümidiyle...#MutluYıllar pic.twitter.com/rSLKQDPMRG — Fikir Yolcusu (@YolcusuFikir) December 31, 2019

365 günlük yeni bir öykü başlıyor.



Her güne yeni bir yaprak sakla

Her yaprağa bir öykü sığdır.

Mutluluk de adına

Nice güzel öyküler seninle olsun.#Mutluyıllar#Gülegüle2019#Hoşgeldin2020 — Dilek (@Dilek3106) December 31, 2019