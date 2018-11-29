Yılbaşı tatili ne zaman? İşte 2019 tatil günleri
Yılbaşı tatili ne zaman sorusunun yanıtı, yeni yıl heyecanı yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla girerken birçok eğlenceye dahil olacak vatandaşlar, yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili ne zaman? İşte 2019 tatil günleri.
Yılbaşı kutlamaları için geri sayım başladı ve birçok insan yapacakları aktivitelerin ardından tatil gününün hangi güne denk geldiğini sorgulamaya başladı. Peki, yılbaşı tatili ne zaman? İşte 2019 tatil günleri.
2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YENİ YIL TATİLİ
1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayram çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.
Resmi Tatil Günleri 2019
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
Ramazan Bayramı tatili 04 Haziran salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
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