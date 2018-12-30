Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi?
Yılbaşı tatili planı yapan pek çok vatandaşın gündeminde aynı soru var: Yılbaşı tatilinin süresi. Her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2019’un ilk günü olarak kutlanacak. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi?
Binlerce öğrenci ve çalışan yılbaşı heyecanını tatil sorularıyla birlikte yaşıyor. Özellikle yılbaşı planını şehir veya ülke dışında geçirecek olan vatandaşlar, “Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi?” sorularına günler öncesinden yanıt aramaya başladı. Bu yıl yılbaşı günün pazartesine denk gelmesi nedeniyle 4 günlük tatil beklentisi var. Peki, kanuna göre yılbaşı tatili kaç gün? İşte, yılbaşı tatil takvimini merak edenler için detaylar
31 ARALIK TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Fakat bu yıl 29-30 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 1 Ocak tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar, 31 Aralık Pazartesi günü için yıllık izinlerini kullanarak 4 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.
KANUNA GÖRE HANGİ GÜNLER TATİL OLARAK SAYILMAKTADIR?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;
Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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