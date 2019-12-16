Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?

Yeni yıla çok az bir zaman kaldı ve milyonlarca vatandaş planlarını yapmaya başladı. Her yıl coşkuyla kutlanan yılbaşı için geri sayım başladı ve çalışan vatandaşlar yılbaşı tatilinin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. İşte, 2020 yılbaşı tatili hakkında ayrıntılar...

Bu yıl 31 Aralık pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak 2020 ise salı günü olacak. Pazartesi gününde de tatil alanlar için 5 günlük bir tatil programı imkanı doğuyor.

44 GÜN İZİN İMKANI

2020 yılında çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilme imkanına sahip olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geldiği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkanı doğacak.

Dini bayramların dışındaki resmi tatillerin hafta içine denk geldiği görülüyor ve bu hesaplamaya göre çalışanların 13,5 gün izin alarak isterlerse 44 gün tatil yapabilme imkanları doğuyor.

2020 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2020 - Yılbaşı 2020'nin ilk günü çarşambaya denk geliyor. ...

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü ...

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ...

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı ...

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı