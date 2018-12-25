Yılbaşı tatili 4 gün mü olacak? 31 Aralık Pazartesi günü tatil mi oldu?
Yılbaşı tatili için planlarını gerçekleştirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı 31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil mi olacak sorusu, bugünlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu duruma göre plan yapacak olan birçok vatandaş, yılbaşı tatilinin 4 gün olup olmayacağını sorguluyor. Peki, 31 Aralık Pazartesi günü yarım gün ya da resmi tatil olarak sayılacak mı? İşte, 2019 yılında kaç gün izin yapılacağına dair bazı bilgiler ve 31 Aralık resmi tatil mi sorusunun cevabı
31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil mi olacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişinin planlarını şekillendirmek için araştırdığı yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı konusu, yeni yıla günler kala internet üzerinden araştırılıyor. Peki, bu yıl yılbaşı tatili 4 gün olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
31 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Fakat bu yıl 29-30 Aralık tarihinin hafta sonu tatili ve 1 Ocak tarihinin salı gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar, 31 Aralık Pazartesi günü için yıllık izinlerini kullanarak 4 günlük köprü izin şansını kullanabilecek.
KANUNA GÖRE HANGİ GÜNLER TATİL OLARAK SAYILMAKTADIR?
Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında
Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel
tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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