Yılbaşı öncesi terör örgütlerine darbe! 68 gözaltı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYılbaşı öncesi terör örgütlerine darbe! 68 gözaltı
GeriGündem Yılbaşı öncesi terör örgütlerine darbe! 68 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.12.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Yılbaşı öncesi terör örgütlerine darbe! 68 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılbaşı öncesi terör örgütlerine darbe! 68 gözaltı

İzmir'de yılbaşı öncesi terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve sol terör örgütlerine yönelik son iki günde gerçekleştirilen operasyonda toplamda 68 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının arama ve yakalama kararı sonrası harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi terör örgütlerine ardı ardına baskınlar yaptı. 25 Aralık tarihinde, sol terör örgütlerine operasyon yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin baskınlarında, sokak eylemlerini başlatmak ve olaylara müdahale eden güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 7 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda, tabanca ve tabancaya ait fişekler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

26 Aralık tarihinde ise FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon da ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kuran; subay ve astsubaylar ile ihraç-emekli olmuş üst düzey subayların bulunduğu şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Yine aynı gün örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen şahıslara baskınlar yapıldı. Organize ve Mali Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 39 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve 19 zanlı gözaltına alındı.

27 Aralık yapılan operasyonda ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde özel harekat polisleri eşliğinde operasyon yaptı. Baskınlarda, 1 adet tabanca bu tabancaya ait mermi, PKK terör örgütünü simgeleyen bayrak ve kitaplar ele geçirildi. Emniyet güçleri, yılbaşında vatandaşların huzuru için operasyonların devam edeceğinin bilgisini verdi.

İzmir'de, yılbaşı öncesi terör örgütlerine darbe
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bahçeli anlatmıştı... Akar'ın odasında görüntülendi

'Oğlumun cep telefonuna mesaj geldi. Okudum ama...'

"Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla"

Yıldızlardan boykot kararı