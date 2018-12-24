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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’da iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki imal ederek vatandaşı zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Sultangazi ve Eyüpsultan’da bulunan adresler ile kullandıkları araçları tespit etti. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen depolarda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş ve koli koli paketlenmiş halde binlerce sahte içki şişeleri, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri, iki adet dolum tankı, çok miktarda doluma hazır hale getirilmiş damacana içerisinde markası belirsiz sahte imal edilmiş viski ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş içki şişeleri, kolilenmiş ve teslimata hazır halde bulundu. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile gözaltına alınan (A.H.) ve (Z.Y.) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri şüpheliler ile bağlantılı diğer şahıslara yönelik çalışma başlattı.

 

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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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