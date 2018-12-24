Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’da iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli ise tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki imal ederek vatandaşı zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Sultangazi ve Eyüpsultan’da bulunan adresler ile kullandıkları araçları tespit etti. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen depolarda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş ve koli koli paketlenmiş halde binlerce sahte içki şişeleri, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri, iki adet dolum tankı, çok miktarda doluma hazır hale getirilmiş damacana içerisinde markası belirsiz sahte imal edilmiş viski ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş içki şişeleri, kolilenmiş ve teslimata hazır halde bulundu. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile gözaltına alınan (A.H.) ve (Z.Y.) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri şüpheliler ile bağlantılı diğer şahıslara yönelik çalışma başlattı.
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