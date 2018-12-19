Yılbaşı ne zaman kutlanacak? İşte yılbaşının kutlanacağı gün
Yılbaşı ne zaman kutlanacak sorusunun yanıtı vatandaşların en çok merak ettiği ve sorguladığı konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yılbaşı kutlamalarına çok az bir zaman kala planlarını yapan vatandaşlar, yılbaşından sonraki günün resmi tatil olması sebebiyle, yılbaşının hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki, yılbaşı ne zaman hangi gün kutlanacak?
Yılbaşı ne zaman hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Ocak'ta kutlanan yılbaşı bu yıl salı gününe denk geliyor ve vatandaşlar pazartesi günüyle birleştirdikleri zaman tam 4 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. İşte detaylar.
YENİ YIL TATİLİ
1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ
Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ
Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
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