Yılbaşı Milli Piyango çekilişi biletleri ne kadar? MPİ 2020 tam - yarım ve çeyrek bilet fiyatları
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiyesini 80 milyon lira olarak belirlediği '2020 yılbaşı özel çekilişi' için satışa sunduğu biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin lira ikramiye verilecek. İşte, MPİ 2020 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları...
Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu Milli Piyangonun "yılbaşı özel çekilişi" için biletler tüm hızıyla satışa başladı. Vatandaşlar da bu gelişmenin ardından tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını sorguluyor. İşte, 2020 MPİ bilet fiyatları...
MPİ BİLET FİYATLARI
AA muhabirinin, Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.
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