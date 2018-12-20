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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.12.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Yılbaşı Milli Piyango biletleri sayısal oyun terminallerinden alınabilecek!

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Yılbaşı Milli Piyango biletleri sayısal oyun terminallerinden alınabilecek!

Milli Piyango İdaresi'nin bu yıl başlattığı uygulama sonrası 2019 yılbaşı çekilişinde bir ilk yaşanacak. Seyyar bilet satıcıları ve bayilerinden temin edilebilen Milli Piyango biletleri, yeni uygulama ile sayısal oyun terminallerinden oynatılabilecek. İşte, halk arasında bazı şans oyunları için kullanılan 'makinaya oynatma' olarak kullanılan deyimin yeni üyesi olan Milli Piyango biletleri hakkında bazı bilgiler

Hemen her kesimin yeni yıldaki umudu olan Milli Piyango biletleri için yeni uygulama yılbaşı için de kullanılabilecek. Normalde sadece bayiler ve yetkili seyyar satıcılar üzerinden temin edilebilen Milli Piyango biletleri, 2019 yılbaşı özel çekilişinde, on numara, şans topu gibi oyunların oynatıldığı sayısal oyun terminallerinden alınabilecek. İşte, 2019 Milli Piyango biletleri hakkında bazı bilgiler

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NASIL TEMİN EDİLİR?

İlk uygulaması 29 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde yapılan sayısal oyun terminali biletleri, sayısal oyunlar terminalinden edinilebilecek.

Bilet seçimi, tam, yarım ve çeyrek türünden olabileceği gibi, isteyen kişiler düz seri ve karışık seri bileti bu şekilde temin edebilecek. Biletler vatandaşlar tarafından seçilebilecek.

Bu makinelerde vatandaşlar, son 5 rakamına kadar biletleri talep edebiliyor. İsteyen vatandaşlar, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırabiliyor.

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.

Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,
-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyari olacak.

Yılbaşı Milli Piyango biletleri sayısal oyun terminallerinden alınabilecek

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