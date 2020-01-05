Yılbaşı gecesi ölüm partisi! Betül’ün katili 100 liralık zehir…

Denizli, yeni yıla acı bir haberle başladı. Henüz 26 yaşındaki çiçeği burnunda diş hekimi Betül Karaayvaz arkadaşları ile bir araya geldiği yılbaşı partisinde ölmüş, iki arkadaşı da koma halinde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dehşet gecesi ile ilgili ayrıntılar tek tek gün yüzüne çıkarken, o gece Betül'ün öldüğü partiye katılanlardan A.Ş. açıklamalarda bulundu. Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması sırasında aşırı alkol nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) harita mühendisi arkadaşı Nurullah T. polise verdiği ifadede, eve uyuşturucu getirdiğini, kendisiyle birlikte 8 arkadaşının bunu kullandığını söylemiş. ifadesinin ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 31 Aralık gecesi evde bulunan 12 arkadaştan A.Ş. gecenin detaylarını Yeni Asır'da Hasan Durna'ya anlattı:

"MÜTHİŞ EĞLENECEĞİZ..."

Yaşananlar o kadar üzücü ki... Ruh halimi anlatacak kelime bulamıyorum inanın ki... Yılbaşı gecesi arkadaşlarım aradı. Parti yapacaklarını, benim de katılmamı istediler. Ben de birkaç şişe şarap alarak Berkay T'nin evine gittim. Başlangıçta her şey çok güzeldi. Kahkahalar, espriler havada uçuşuyordu. Hepimiz "Müthiş eğleneceğiz" modundaydık...

SEHPADAKİ BEYAZ TOZ

Evde 12 kişiydik... Berkay kendi yaptığı rakıyı hepimize ikram etti. Gelen arkadaşların bazıları da benim gibi içki getirmişti. Masada her türlü içki vardı. İlk içkiler hızlı içildi. Bazılarımız masada içiyor, bazılarımız ise müzik eşliğinde dans ediyordu. Birkaç kişi de koltukta oturmuş sohbet ediyordu. O sırada Nurullah kendisinde kokain olduğunu söyledi ve cebinden çıkarttığı poşetteki beyaz tozu ortadaki sehpaya boşalttı.



KABUSA UYANDIK

Sehpanın üzerindeki tozu kredi kartıyla ince çizgiler haline getirdi. Tam hatırlamıyorum ama bayağı arkadaş kullandık. Daha sonra içki içmeye devam ettik. Saat 03.00 sıralarında ben yattım. Sabah yaşananlar ise tam bir kabustu. Çığlıklar, ağlama sesleri, ambulans sirenleri... Elimden gelse o günü tamamen unuturum.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Acı olay, Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde yılbaşı gecesi meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için 3'ü kız, 11 arkadaşını evine davet etti. Grup, gece boyu eğlenip alkol ve uyuşturucu aldı. Gençler sabah saatlerinde arkadaşları Betül Karaayvaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Plastik cerrah Süleyman Ali Y. ve diş hekimi Ruşen Kaan Y. de hareketsiz yatıyordu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Eve gelen sağlık ekipleri Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğerleri ise komadaydı. Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Karaayvaz'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Karaayvaz, dün kentte gözyaşları içinde toprağa verilirken, partide yenilip içilen tüm ürünlerden incelemek üzere numune alındı.

"AĞZINDA SAKIZ GİBİ BİR ŞEY VARDI"

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeleri alınan gençlerden Nurullah T. eve uyuşturucuyu kendisinin getirdiğini söyledi. Nurullah T. ifadesinde "Partiye giderken, Karşıyaka Mahallesi'nden tanımadığım birinden kokain almak istedim. 100 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ancak aldığım uyuşturucunun kokain değil, eroin olduğunu olaydan sonra polisten öğrendim" dedi. İşte Nurullah T'nin ifadesinden çarpıcı detaylar:

İÇKİYE BAŞLAMIŞLARDI

Uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra partiye gittim. Ben eve gittiğimde, evdekilerin ev sahibi Berkay T.'nin kendi yaptığı el yapımı rakıyı içtiklerini, ardından da viski içmeye başladıklarını öğrendim. Ben de alkol almaya başladım. Ardından mutfağa geçtim. Aldığım uyuşturucu maddeyi, satan kişinin tarif ettiği şekilde ezerek toz haline getirip burnuma çektim.

UYANDIRAMAMIŞLAR

Benim dışımda Ergün D., Burcu Ç., Veli T., Berkay T., Süleyman Ali Y. Özgür Deniz A., Ruşen Kaan Y. ve Betül Karaayvaz da uyuşturucu kullandı. Daha sonra çıkıp, arkadaşım Dilan Y.'yi almaya gittim. Birlikte eve geri döndük. Celal Emre K. ve Dilan Y. uyuşturucuyu kullanmadı. Saat 04.00 sıralarında uykum geldiği için yatmaya gittim. Sabah uyandığımda Berkay T., Betül Karaayvaz ile Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y.'yi uyandıramadıklarını söyledi. Berkay T., yatmadan önce Betül Karaayvaz ve arkadaşlarının kalan maddeyi de kullandıklarını söyledi. Betül Karaayvaz'ın ağzında sakız gibi bir şey vardı. Ağzını açıp, nefes almasını sağlamaya çalıştım. 112'yi arayıp, yardım istedik. Acil sağlık ekipleri eve geldi ancak Betül'ün öldüğünü öğrendik."

GERÇEKLER RAPORLA ORTAYA ÇIKACAK

Öte yandan partide bulunan toplam 12 kişinin kan ve idrar örnekleri alındı. Örnekler detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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