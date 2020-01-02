MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYılbaşı faciası: 4 ölü, 6 yaralı
GeriGündem Yılbaşı faciası: 4 ölü, 6 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Yılbaşı faciası: 4 ölü, 6 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılbaşı faciası: 4 ölü, 6 yaralı

Ankara’da bir binanın giriş katında dün sabaha karşı elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Ankara Altındağ’a bağlı Karapürçek Mahallesi 439. Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katındaki dairede dün sabaha karşı 06.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar da merdivenle kurtarıldı. Ekipler bir yandan da oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak girdikleri dairelerde mahsur kalanları dışarı çıkardı. Yangında kurtarılan 6 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken, durumu ağır olanlar hastanelere kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede yangının elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından giriş dairesinde Semih Aktaş, Naci Cankurtaran ve Seyfi Güngör, dairenin hemen girişinde de Rahmi Yozgat’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yangının çıktığı dairenin ölen Semih Aktaş’ın dedesi Hüseyin Koçer’e ait olduğu öğrenildi. Koçer’in köyde olduğu, torunu Semih Aktaş’ın da arkadaşlarıyla yılbaşı eğlencesine katıldığı, daha sonra da aynı arkadaşlarıyla eve geldikleri kaydedildi. Ölen Aktaş’ın 15 gün sonra vatani görevini yapmak üzere askere gideceği de öğrenildi.

Yılbaşı faciası: 4 ölü, 6 yaralı

YARDIMA KOŞARKEN CAN VERDİ

Binanın en üst katında oturan Türkgün Gazetesi yazarı Sezer Yozgat’ın amcası Rahmi Yozgat’ın (65) ise yangın çıktıktan sonra binadaki dairelerin zillerine basarak uyuyan komşularını uyandırdığı ve daha sonra giriş katına indiği öğrenildi. Yozgat’ın “Ölüyoruz, kurtarın” çığlıkları üzerine yangının çıktığı daireye yöneldiği sırada alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yozgat’ın eşinin de yangında ağır yaralandığı kaydedildi.

Yılbaşı faciası: 4 ölü, 6 yaralı

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı olay yerinde incelemelerde bulunarak ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle