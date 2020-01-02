Yılbaşı faciası: 4 ölü, 6 yaralı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından giriş dairesinde Semih Aktaş, Naci Cankurtaran ve Seyfi Güngör, dairenin hemen girişinde de Rahmi Yozgat’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yangının çıktığı dairenin ölen Semih Aktaş’ın dedesi Hüseyin Koçer’e ait olduğu öğrenildi. Koçer’in köyde olduğu, torunu Semih Aktaş’ın da arkadaşlarıyla yılbaşı eğlencesine katıldığı, daha sonra da aynı arkadaşlarıyla eve geldikleri kaydedildi. Ölen Aktaş’ın 15 gün sonra vatani görevini yapmak üzere askere gideceği de öğrenildi.

YARDIMA KOŞARKEN CAN VERDİ

Binanın en üst katında oturan Türkgün Gazetesi yazarı Sezer Yozgat’ın amcası Rahmi Yozgat’ın (65) ise yangın çıktıktan sonra binadaki dairelerin zillerine basarak uyuyan komşularını uyandırdığı ve daha sonra giriş katına indiği öğrenildi. Yozgat’ın “Ölüyoruz, kurtarın” çığlıkları üzerine yangının çıktığı daireye yöneldiği sırada alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yozgat’ın eşinin de yangında ağır yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı olay yerinde incelemelerde bulunarak ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.