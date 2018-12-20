Yılbaşı bileti alanlar dikkat! Milli Piyango biletinizi bu yöntemle koruma altına alın!
Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu yıl da birçok kişinin umudu olacak. Şanslarını arttırmak için arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte yılbaşı bileti alanlar için ise önemli bir uyarı geldi! Milli Piyango İdaresi yetkilileri biletini ortak alan kişiler için ikramiye çıkması halinde olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Peki, 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti alanlar biletlerini nasıl koruma altına alabilecek? İşte, merak edilen o detaylar
Birçok kişinin yeni yıla girerken en büyük umutları arasında yer alan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da 31 Aralık akşamı heyecanı evlere taşıyacak. Satın aldıkları çeyrek, yarım ve tam biletler ile Milli Piyango İdaresi'nin yapacağı çekiliş gecesini bekleyecek olan vatandaşlar için önemli bir uyarıda bulunuldu. Seri ya da tek biletlerini ortak alan vatandaşlar için yetkililerden önemli bir uyar geldi. İşte, yılbaşı biletlerinin nasıl koruma altına alınması gerektiğini açıklayan o detaylar
ORTAK BİLETLER NASIL KORUMA ALTINA ALINIR?
Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:
"Biletler İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınmalıdır. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanmalıdır, ortak bilet alanlar biletin arkasını birlikte imzalamalıdır. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için bilet çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olmalıdır. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalıdır. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her halükarda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalıdır."
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