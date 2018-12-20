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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.12.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

Yılbaşı bileti alanlar dikkat! Milli Piyango biletinizi bu yöntemle koruma altına alın!

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Yılbaşı bileti alanlar dikkat! Milli Piyango biletinizi bu yöntemle koruma altına alın!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu yıl da birçok kişinin umudu olacak. Şanslarını arttırmak için arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte yılbaşı bileti alanlar için ise önemli bir uyarı geldi! Milli Piyango İdaresi yetkilileri biletini ortak alan kişiler için ikramiye çıkması halinde olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Peki, 2019 Milli Piyango yılbaşı bileti alanlar biletlerini nasıl koruma altına alabilecek? İşte, merak edilen o detaylar

Birçok kişinin yeni yıla girerken en büyük umutları arasında yer alan Milli Piyango çekilişi, bu yıl da 31 Aralık akşamı heyecanı evlere taşıyacak. Satın aldıkları çeyrek, yarım ve tam biletler ile Milli Piyango İdaresi'nin yapacağı çekiliş gecesini bekleyecek olan vatandaşlar için önemli bir uyarıda bulunuldu. Seri ya da tek biletlerini ortak alan vatandaşlar için yetkililerden önemli bir uyar geldi. İşte, yılbaşı biletlerinin nasıl koruma altına alınması gerektiğini açıklayan o detaylar

ORTAK BİLETLER NASIL KORUMA ALTINA ALINIR?

Milli Piyango İdaresi yetkilileri, vatandaşların kendi menfaatleri ve güvenlikleri için dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Biletler İdarenin ruhsatlı bayilerinden alınmalıdır. Biletlerin arkasına ad ve soyad yazılarak imzalanmalıdır, ortak bilet alanlar biletin arkasını birlikte imzalamalıdır. Bir bilete isabet eden ikramiyenin ödenebilmesi için bilet çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibarıyla herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olmalıdır. İkramiye kontrolü en büyük ikramiye numarasından küçüğe doğru yapılmalıdır. İkramiyeli biletler çekiliş tarihinden itibaren her halükarda bir yıl içinde ibraz edilerek ikramiyesi alınmalıdır."

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