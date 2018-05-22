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    Yılan korkusu bir mahalleyi yakacaktı

    ANTALYA (İHA)
    22.05.2018 - 15:30 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Aksu ilçesinde bir kadın, evinin yakınında gördüğü yılan nedeniyle kurumuş otları yakmak istedi. Kısa sürede büyüyen ve evlerin etrafını saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'ta meydana gelen olayda, İddiaya göre, G.D. isimli kadın evinin yakınında bulunan kurumuş otların arasında yılan gördü. Yılanların evine gireceğini düşünen kadın otları kontrollü şekilde yakmak istedi. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın kontrolden çıktı. Evlerin etrafını saran yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine yangını çıkardığı iddia edilen G.D.'yi, gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

    Etiketler: gündem
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