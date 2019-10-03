YİK’ten Erdoğan’la ilk toplantı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de ilk kez toplandı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantıya kurul üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda, Yüksek İstişare Kurulu’nun yol haritası belirlendi. Kurul üyeleri Hürriyet’e verdiği bilgide, toplantıda kurulun her ay düzenli olarak Cumhurbaşkanı başkanlığında bir araya gelme kararı aldığını söyledi. Üyeler, toplantıların gündemini Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceğini, toplantılar öncesi kendilerine gündemin haber verileceğini ve konularla ilgili hazırlık yapacaklarını belirtti. Üyeler kurulun bir karar almak değil istişare etmek için toplanacağını dile getirdi. Üyeler toplantılarda kendi önerecekleri konuların da istişare edileceğini söyledi.
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