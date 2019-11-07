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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA  
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

YİK’te ‘Yassıada’ gündemi

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gbaydar@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gbaydar@hurriyet.com.tr
YİK’te ‘Yassıada’ gündemi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, eski Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamı ile sonuçlanan Yassıada mahkemesi kararlarının yok sayılması ile ilgili kanun çıkartılması için çalışma istedi.

YİK, önceki gün beş gündem maddesiyle toplandı. Barış Pınarı harekâtının Avrupa ve Amerika medyasındaki yansımalarını anlatan bir video izlenirken Türkiye parlamentosu ile ABD ve Avrupa Parlamentoları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve harekât konusunda ne gibi mesajlar verilebileceği değerlendirildi. Bu konuda yeni bir mekanizma kurulması önerisinde bulunuldu.

2013’TEN BU YANA RAFTA

Edinilen bilgiye göre toplantıda, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı ile sonuçlanan Yassıada mahkemesinin kararlarının yok sayılması ile ilgili kanun çıkartılması da gündeme geldi. Kararın 2013 yılında Meclis’e götürüldüğü ancak bir sonuç alınmadığı ve hâlâ rafta bekletildiği vurgulandı. Erdoğan ise bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmasını istedi. Buna göre, Meclis idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in dosyasını yeniden açacak ve belgeleri resmi hafızadan silecek. Menderes hakkındaki idam kararının kaldırılması Meclis gündemine 5 yıl sonra tekrar gelecek.

ARINÇ’TAN KHK SUNUMU

YİK Üyesi Bülent Arınç’ın “KHK faciadır” açıklaması da gündeme geldi. Arınç konuyla ilgili 40 dakikalık bir sunum yaparken “facia” tanımının yanlış anlaşıldığını anlattı. Bu konudaki uygulamaları kastettiğini belirten Arınç, toplantıda mağduriyetler ile ilgili birkaç örnek de sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise özellikle sosyal medya gibi mecralarda konuyla ilgili yorumlardan kaçınılmasını istedi. Toplantıdan KHK’lılarla ilgili çalışma önerisi de çıktı.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gbaydar@hurriyet.com.tr
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