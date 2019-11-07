YİK’te ‘Yassıada’ gündemi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki gün düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, eski Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamı ile sonuçlanan Yassıada mahkemesi kararlarının yok sayılması ile ilgili kanun çıkartılması için çalışma istedi.
YİK, önceki gün beş gündem maddesiyle toplandı. Barış Pınarı harekâtının Avrupa ve Amerika medyasındaki yansımalarını anlatan bir video izlenirken Türkiye parlamentosu ile ABD ve Avrupa Parlamentoları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve harekât konusunda ne gibi mesajlar verilebileceği değerlendirildi. Bu konuda yeni bir mekanizma kurulması önerisinde bulunuldu.
2013’TEN BU YANA RAFTA
Edinilen bilgiye göre toplantıda, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı ile sonuçlanan Yassıada mahkemesinin kararlarının yok sayılması ile ilgili kanun çıkartılması da gündeme geldi. Kararın 2013 yılında Meclis’e götürüldüğü ancak bir sonuç alınmadığı ve hâlâ rafta bekletildiği vurgulandı. Erdoğan ise bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmasını istedi. Buna göre, Meclis idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in dosyasını yeniden açacak ve belgeleri resmi hafızadan silecek. Menderes hakkındaki idam kararının kaldırılması Meclis gündemine 5 yıl sonra tekrar gelecek.
ARINÇ’TAN KHK SUNUMU
YİK Üyesi Bülent Arınç’ın “KHK faciadır” açıklaması da gündeme geldi. Arınç konuyla ilgili 40 dakikalık bir sunum yaparken “facia” tanımının yanlış anlaşıldığını anlattı. Bu konudaki uygulamaları kastettiğini belirten Arınç, toplantıda mağduriyetler ile ilgili birkaç örnek de sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise özellikle sosyal medya gibi mecralarda konuyla ilgili yorumlardan kaçınılmasını istedi. Toplantıdan KHK’lılarla ilgili çalışma önerisi de çıktı.
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