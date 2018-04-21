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    Yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin son hali görüntülendi

    İHA
    21.04.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Yıkımı ve yerine yapılacak opera binası tartışmalara konu olan Atatürk Kültür Merkezi’nin 67 günde yarısından büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkım çalışmalarının son durumu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

    Yıllardır herhangi bir etkinlik düzenlenmeyen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) 13 Şubat'ta başlayan yıkım çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Atatürk Kültür Merkezi içerisinde faaliyet gösterilirken kullanılan beyaz duvar yıkım çalışmaları sırasında dikkat çekiyor. Çekilen görüntülerde taşıyıcı kolonlardan başka hiçbir şeyin kültür merkezi içinde kalmadığı gözüyor.

    Kültür merkezinin yıkım çalışmalarının başladığı tarihten 67 gün sonrasında büyük bir kısmının yıkıldığı görülüyor. Yıkımı yapılan kültür merkezinde gece gündüz güvenlik görevlileri nöbet tutuyor.

    Yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezinin son hali görüntülendi

    MERKEZİN İNŞAATININ 2019’UN İLK ÇEYREĞİNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

    1946 yılında temeli atılan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 10 yıl boyunca inşaatına başlanamayan AKM, 1969 yılında İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açılabilmişti. Hizmet verdiği yıllarda geçirdiği yangın nedeniyle kapanıp yıllar sonra Atatürk Kültür Merkezi ismiyle yeniden açılan mimarlığını Hayati Tabanlıoğlu’nun yaptığı kültür merkezindeki bütün eşyalar yıkım öncesi taşındı. Murat Tabanlıoğlu’nun mimarlığında yeniden inşa edilerek modern bir yapı haline getirilecek olan merkezin açılış tarihiyle ilgili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatını 2019’un ilk çeyreğinde bitireceğiz" demişti.

    Yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezinin son hali görüntülendi

    ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TAMAMLANDIĞINDA NASIL OLACAK?

    Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada’ya uzan kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2019’un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM’nin yeni binasının mimarlığını ise AKM’nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

    Yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezinin son hali görüntülendi

    Etiketler: Atatürk Kültür Merkezi yıkım , Atatürk Kültür Merkezi son hali , gündem
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