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    Yıkım zamanı

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    23.03.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    Titreyen zemin, çatlak duvarlar, toprak kaymaları arasında ve uçurumun kenarında 400 öğrenciyle eğitim görürken, Hürriyet’in uyarısı üzerine boşaltılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Bloğu yıkılıyor. Mezunlar Derneği Başkanı Ercan Bodur, “Okulumuz gözlerimizin önünde yok oldu” dedi.

    Yıkım zamanıYANINDA devam eden AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle göçükler meydana gelince öğrencileri boşaltılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Bloğu yıkılmaya başlandı. AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle 400 öğrencinin eğitim görmesi göz ardı edilerek bitişiğinde temel çukuru kazılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D Blok, 6 Mart Salı günü İstanbul Valiliği tarafından boşaltılmıştı. Orada eğitim gören 400 öğrenci, prefabrik sınıflar müteahhit firma tarafından henüz tamamlanıp teslim edilmediği için, okul kampusundaki diğer binalara gönderildi. Prefabrik yapılardaki eksikliklerin bir kısmı geçen sürede tamamlandı. Öğrencilerin bir kısmı bu binalara taşındı. Taşınma sırasında sıra, masa gibi eğitim malzemelerini öğrencilerin taşıma görüntüleri tepki çekmişti.

    ‘ÇOK ÜZGÜNÜZ’
    Okul müdürü Günay Bahçeci, “Okul boşaltıldıktan sonra yıkım çalışmalarına başlandı. Öğrenciler prefabrik sınıflara gönderildi. Yeni sınıflarda bazı eksiklikler var ama giderilecek” dedi.

    Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Ercan Bodur ise “D blok boşaltıldı, çocuklar küçük sınıflara gönderildi. Yeni sınıflarda elektrik, su ve ısınma sorunları var. Yıkım başladıktan sonra bütün çabalarımız da gitti. Artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Okul için 7 yıldır mücadele veriyorduk.

    Çabalarımız hiçbir işe yaramadı. Maddi, manevi, hukuki direncimiz kırıldı. Okul öğretmenleri, velileri ve öğrencileri ile görüştük. Hepimizin gözleri önünde okulumuz yıkıldı. Hepimiz çok üzgünüz” dedi.

    Etiketler: Şişli Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi , gazetehaberleri , gündem
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